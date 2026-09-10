Duleep Trophy: सिर्फ ईशान किशन नहीं, 5 खिलाड़ियों ने ईस्ट जोन को बनाया चैंपियन, 13 साल बाद उठाई ट्रॉफी

Duleep Trophy Final: ईस्ट जोन ने 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है. साउथ जोन के खिलाफ खेले गए फाइनल में ईस्ट जोन ने शानदार प्रदर्शन किया और मैच के पांचों दिन अपना दबदबा बनाए रखा. हालांकि यह मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन नियम के अनुसार, पहली पारी में बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन को चैंपियन घोषित कर दिया गया. ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने पहली पारी में 372 रनों की विशाल बढ़त हासिल की थी, जिससे मैच ड्रॉ होने के बाद उन्होंने खिताब जीत लिया. इस ऐतिहासिक जीत के पीछे कई खिलाड़ी हीरो रहे. किसी ने गेंद से कहर बरपाया, तो किसी ने बल्ले से तूफान मचाया. जानें ईस्ट जोन की जीत के 5 हीरो…

ईशान किशन की धमाकेदार बल्लेबाजी

ईस्ट जोन के चैंपियन बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ कप्तान ईशान किशन का रहा. उन्होंने फाइनल मुकाबले में पहली पारी में ही 270 रन बनाए. इसके दम पर ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिससे साउथ जोन दबाव में आ गया. इसके बाद दूसरी पारी में भी ईशान किशन ने 80 रनों की पारी खेली. इस टूर्नामेंट में ईशान ने 5 पारियों में सबसे ज्यादा 409 रन बनाए. इस तरह उन्होंने ईस्ट जोन को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी

जहां एक ओर ईशान किशन ने बल्ले से रनों का अंबार लगाया, तो दूसरी ओर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने गेंद से कहर बरपाया. मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी के दम पर ईस्ट जोन ने विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया. मुकेश ने इस टूर्नामेंट में 5 पारियों में सबसे ज्यादा 12 विकेट हासिल किए. उन्होंने नई गेंद से विपक्षी टीमों को खूब परेशान किया. फाइनल के मैच में भी मुकेश ने पहली पारी में 3 विकेट लेकर साउथ जोन की कमर तोड़ दी थी.

कुमार कुशाग्र की कंसिस्टेंसी

ईस्ट जोन को चैंपियन बनाने में कुमार कुशाग्र की भी अहम योगदान रहा. कुशाग्र ने दबाव के समय में टीम की पारी को संभाला और क्रीज पर टिककर रन बनाए. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 5 पारियों में 71.56 की औसत से 224 रन बनाए. इसमें फाइनल में उनकी 101 रनों की पारी भी शामिल है.

अभिजीत सरकार की गेंदबाजी

अभिजीत सरकार ने पूरे टूर्नामेंट में गेंद से मुकेश कुमार के साथ मिलकर खूब कहर बरपाया. उन्होंने सिर्फ 5 पारियों में 10 विकेट लिए. जब भी ईस्ट जोन की विकेट की तलाश थी, तो अभिजीत सरकार तुरंत गेंद से अपना कमाल दिखाया. उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से ईस्ट जोन को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाजी

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भी ईस्ट जोन को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. उप-कप्तान ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे बाकी बल्लेबाजों को आराम से खेलने का मौका मिला. वैभव सूर्यवंशी ने 5 पारियों में 104.91 के शानदार स्ट्राइक रेट से 192 रन बनाए. खासकर सेमीफाइनल में उन्होंने पहली पारी में 92 रन बनाए थे, जबकि दूसरी इनिंग में 40 रनों की पारी खेली थी. फिर फाइनल में भी वैभव ने पहली पारी में 44 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी.