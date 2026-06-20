DSP Salary: कितनी होती है DSP की सैलरी? सिराज के बाद अब ये दो स्टार खिलाड़ी पहनेंगे बिहार पुलिस की वर्दी

DSP Salary: हरभजन सिंह, हरमनप्रीत सिंह, मोहम्मद सिराज, दीप्ति शर्मा… टीम इंडिया के पुरुष और महिला क्रिकेटरों समेत DSP बनाए जा रहे खिलाड़ियों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है. अब इस लिस्ट में दो और नाम जुड़ गए हैं: भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप और मुकेश कुमार. ये दोनों क्रिकेटर एक साथ बिहार पुलिस की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं. इन्हें भी DSP बनाया जाना तय है. बिहार सरकार ने इनके DSP बनाने की सिफारिश की है.

स्पोर्ट्स कोटे के तहत बनेंगे DSP

बिहार सरकार ने आकाश दीप और मुकेश कुमार को स्पोर्ट्स कोटे के तहत DSP बनाने की सिफारिश की है. बिहार के इन दोनों खिलाड़ियों को DSP बनाने का फैसला भारतीय क्रिकेट में उनके अचीवमेंट्स को देखते हुए लिया गया है. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इसका प्रपोजल तैयार करके होम डिपार्टमेंट को भेज दिया है.

मुकेश और आकाश दीप के अचीवमेंट्स

मुकेश कुमार और आकाश दीप उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने पिछले एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते थे. इसके अलावा, दोनों ने रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल क्रिकेट दोनों में अपनी पहचान बनाई है. मुकेश कुमार ने भारत के लिए 27 इंटरनेशनल मैचों में 32 विकेट लिए हैं. उन्होंने 3 टेस्ट, 17 T20I और 7 ODI खेले हैं. आकाश दीप ने भारत के लिए सिर्फ़ रेड-बॉल क्रिकेट खेला है. उन्होंने अब तक 10 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 28 विकेट लिए हैं. इस दौरान एक पारी में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन 99 रन देकर 6 विकेट रहा.

शादी से पहले मिली खुशखबरी

आकाश दीप के लिए DSP बनना इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि यह खुशखबरी उनकी शादी से ठीक पहले आई है. आकाश दीप इसी महीने की 24 तारीख को शादी कर रहे हैं. इसका मतलब है कि वह न सिर्फ़ टीम इंडिया के DSP बनने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल होंगे, बल्कि शादीशुदा खिलाड़ियों के क्लब में भी शामिल हो जाएंगे.