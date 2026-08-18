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अंपायर का सिर उड़ा दिया था… DSP सिराज का ऐसा बुलेट थ्रो, जब मैदान पर खिलाड़ी ही नहीं, कमेंटेटर भी हुए हैरान

Mohammed Siraj: भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच के तीसरे दिन एक श्रीलंकाई टीम की बैटिंग के दौरान मोहम्मद सिराज ने ऐसा बुलेट थ्रो फेंका कि अंपायर बाल-बाल बच गए. देखें वीडियो.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: August 18, 2026 1:19:48 PM IST

मोहम्मद सिराज
मोहम्मद सिराज


भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा से जुड़ी एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. श्रीलंका टीम की बैटिंग के दौरान मोहम्मद सिराज ने एक ऐसा थ्रो फेंका कि अंपायर खतरे में आ गए थे. डीएसपी सिराज के थ्रो को देखकर अंपायर और मैदान के सभी खिलाड़ियों के अलावा कमेंटेटर भी हैरान रह गए. जानें पूरा मामला. 

मैच के दौरान क्या हुआ?

भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन मोहम्मद सिराज ने डीप से एक बुलेट थ्रो फेंका, जो लेग अंपायर अहसान रजा के बिल्कुल पास होकर गुजरा और वो बाल-बाल बच गए. सिराज ने डीप में बॉल फील्ड की, और उनका ज़ोरदार थ्रो रजा को लगने के बहुत करीब आ गया, लेकिन अंपायर जल्दी से हट गए. फिर रवींद्र जडेजा ने गेंद पकड़ी और हैरान हो गए, जो उनके इशारे से पता चलता है. 

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कमेंटेटर भी हैरान

इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें सिराज के थ्रो को देखने के बाद कमेंटेटर भी हैरान हो गए. उन्होंने कहा, अगर इंडियन बॉलर्स की बात करें, तो यहां तो उन्होंने अंपायर का सिर उड़ा दिया था. 

नेटिंजस क्या बोले?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स हैरान हो गए. कुछ ने कहा कि डीएसपी सिराज ने तो खतरनाक थ्रो फेंका. वहीं कुछ हंसते नजर आए. 

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Tags: Mohammed Siraj
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