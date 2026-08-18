अंपायर का सिर उड़ा दिया था… DSP सिराज का ऐसा बुलेट थ्रो, जब मैदान पर खिलाड़ी ही नहीं, कमेंटेटर भी हुए हैरान

भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा से जुड़ी एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. श्रीलंका टीम की बैटिंग के दौरान मोहम्मद सिराज ने एक ऐसा थ्रो फेंका कि अंपायर खतरे में आ गए थे. डीएसपी सिराज के थ्रो को देखकर अंपायर और मैदान के सभी खिलाड़ियों के अलावा कमेंटेटर भी हैरान रह गए. जानें पूरा मामला.

मैच के दौरान क्या हुआ?

भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन मोहम्मद सिराज ने डीप से एक बुलेट थ्रो फेंका, जो लेग अंपायर अहसान रजा के बिल्कुल पास होकर गुजरा और वो बाल-बाल बच गए. सिराज ने डीप में बॉल फील्ड की, और उनका ज़ोरदार थ्रो रजा को लगने के बहुत करीब आ गया, लेकिन अंपायर जल्दी से हट गए. फिर रवींद्र जडेजा ने गेंद पकड़ी और हैरान हो गए, जो उनके इशारे से पता चलता है.

Siraj, aaraam se! Ek umpire toh pehle hi sub ho chuke hain! 🫣🤭 Watch #SLvIND, 1st Test | Day 3, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameOfTestCricket pic.twitter.com/ghiCeM6mDx — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 17, 2026

कमेंटेटर भी हैरान

इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें सिराज के थ्रो को देखने के बाद कमेंटेटर भी हैरान हो गए. उन्होंने कहा, अगर इंडियन बॉलर्स की बात करें, तो यहां तो उन्होंने अंपायर का सिर उड़ा दिया था.

नेटिंजस क्या बोले?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स हैरान हो गए. कुछ ने कहा कि डीएसपी सिराज ने तो खतरनाक थ्रो फेंका. वहीं कुछ हंसते नजर आए.

यह खबर भी पढ़ें: सिनेमाई दुनिया का विलेन, जिसकी एक शर्त से कांपते थे निर्देशक, कौन था वो शख्स और उसकी शर्त?

यह खबर भी पढ़ें: कौन करना चाहता है शाहरुख खान की ‘हत्या’ हमले से बाल-बाल बचे किंग खान; बॉलीवुड में मचा हड़कंप