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DPL Fight: राजधानी में मचा बवाल! मैच के बाद भिड़े दिल्ली के 2 स्टार खिलाड़ी, वीडियो वायरल

DPL Fight Video: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में 2 स्टार खिलाड़ियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 10, 2026 10:45:14 AM IST

डीपीएल 2026 में मैच के बाद 2 खिलाड़ियों के बीच हुई भिड़ंत का वीडियो वायरल.
डीपीएल 2026 में मैच के बाद 2 खिलाड़ियों के बीच हुई भिड़ंत का वीडियो वायरल.


DPL 2026 Fight Video: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2026 में आए दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस बीच एक बड़ा विवाद भी सामने आया है. डीपीएल 2026 में एक मैच के बाद 2 खिलाड़ियों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह मुकाबला आउटर दिल्ली वॉरियर्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच खेला गया. मैच के बाद आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले स्टार बल्लेबाज प्रियांश आर्य और यश ढुल के बीच झड़प हो गई. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मैच के बाद प्रियांश आर्य और यश ढुल के बीच लड़ाई हो रही है. इसके बाद अन्य खिलाड़ी और स्टाफ उन दोनों को अलग करते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि यश की टीम के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ एक खिलाड़ी को समझा रहे हैं, जिन्हें यश ढुल बताया जा रहा है.

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वहीं, प्रियांश की टीम का खिलाड़ी भीड़ में से एक खिलाड़ी को निकालकर अलग ले जा रहा है. बताया जा रहा है कि वो प्रियांश आर्य हैं, जो आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना डीपीएल 2026 के 17वें मैच की है, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था. हालांकि इनखबर डॉट कॉम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

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कैसा रहा मुकाबला?

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर खोकर 216 रन बनाए थे. वॉरियर्स की ओर से यजस शर्मा ने 46 रनों की पारी खेली, जबकि अक्षय सैनी ने 29 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी यश ढुल की कप्तानी वाली सेंट्रल दिल्ली किंग्स 17.2 ओवरों में 191 रनों पर ढेर हो गई. सेंट्रल दिल्ली की ओर से यश ढुल ने 47 रन बनाए, जबकि जसवीर सहरावत ने 62 रनों की पारी खेली. हालांकि इसके बावजूद सेंट्रल दिल्ली किंग्स 25 रनों से मैच हार गई.

Tags: Delhi Premier Leaguehome-hero-pos-2priyansh aryaviral video
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