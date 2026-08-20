Home > खेल > पप्पू यादव के बेटे ने फिर DPL में काटा गदर, मगर इस बार नहीं मिली जीत, दिल्ली के लड़के ने कर दिया खेला

पप्पू यादव के बेटे ने फिर DPL में काटा गदर, मगर इस बार नहीं मिली जीत, दिल्ली के लड़के ने कर दिया खेला

DPL 2026: डीपीएल 2026 के 34वें मैच में सार्थक रंजन ने 23 गेंदों पर 45 रनों की तूफानी पारी खेली. हालांकि इसके बावजूद उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा. सार्थक रंजन की तूफानी पारी पर आयुष बदोनी की 90 रनों की पारी भारी पड़ गई. आयुष ने सिर्फ 47 गेंदों पर 90 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 20, 2026 11:26:30 AM IST

पप्पू यादव के बेटे ने दिल्ली प्रीमियर लीग में फिर खेली तूफानी पारी.
पप्पू यादव के बेटे ने दिल्ली प्रीमियर लीग में फिर खेली तूफानी पारी.


DPL 2026, Sarthak Ranjan: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में एक बार फिर सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन का बल्ला गरजा है. सार्थक ने 19 अगस्त को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के खिलाफ 23 गेंदों पर 6 छक्कों की मदद से 45 रनों की तूफानी पारी खेली. उनका स्ट्राइक रेट भी 200 के करीब रहा. सार्थक के अलावा उनके साथी बल्लेबाज यश डबास ने भी 38 गेंदों पर 78 रनों की विस्फोटक पारी खेली. हालांकि इसके सार्थक रंजन की कप्तानी वाली ईस्ट दिल्ली राइडर्स को हार का सामना करना पड़ा. साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के कप्तान आयुष बदोनी ने 90 रनों की आतिशी पारी खेली और अपनी टीम को आसानी से मैच जिता दिया.

सार्थक की टीम पर भारी पड़े आयुष बदोनी

दरअसल, सार्थक रंजन (Sarthak Ranjan) की कप्तानी वाली ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 207 रन बनाए. ईस्ट दिल्ली की ओर से सार्थक ने 45 और यश डबास ने 78 रनों की पारी खेली. उनके अलावा अर्जुन रपर‍िया ने भी 11 गेंदों पर 27 रनों की असरदार पारी खेली. इसकी बदौलत ईस्ट दिल्ली ने साउथ दिल्ली की टीम को 208 रनों का टारगेट दिया.

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साउथ दिल्ली ने इस टारगेट को 19.3 ओवर में ही हासिल कर लिया. साउथ दिल्ली की ओर से कप्तान आयुष बदोनी ने 47 गेंदों पर 90 रनों की दमदार पारी खेली. उनकी इस पारी में 4 चौके और 8 छक्के आए. उनके अलावा अंकित डबास ने 26 और तेजस्वी दहिया ने 28 रनों का योगदान दिया, जिसके दम पर साउथ दिल्ली ने 4 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया.

सार्थक रंजन का DPL में जलवा

सार्थक रंजन की टीम भले ही इस मैच में हार गई, लेकिन वह अभी भी इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने DPL 2026 में 8 मैचों में 59.13 की औसत से 473 रन बनाए हैं. वहीं, उनकी टीम इस सीजन में छठे पायदान पर मौजूद है. ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 9 मैचों में 3 जीत और 5 हार मिली है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. हालांकि सार्थक रंजन का प्रदर्शन एक खिलाड़ी के तौर पर शानदार रहा है. बता दें कि सार्थक आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा हैं.

Tags: Delhi Premier LeagueSarthak ranjan
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