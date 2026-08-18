मां की मौत के चंद दिनों बाद मैदान में बल्ले से मचाई तबाही, इतिहास रचते ही फूट-फूटकर रोने लगा बल्लेबाज

Nitish Rana Crying Video: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2026 के 31वें मैच में एक ऐसा लम्हा देखने को मिला, जिसे देख हर कोई इमोशनल हो गया. दरअसल, वेस्ट दिल्ली लायंस के बल्लेबाज ने इस मुकाबले में 60 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान जब उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, तो अपनी दिवंगत मां को याद कर भावुक हो गए. हाल ही में नीतीश राणा (Nitish Rana) की मां का निधन हुआ था. ऐसे में जब नीतीश ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के खिलाफ अपनी फिफ्टी पूरी की, तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाए. उन्होंने आसमान की ओर ऊपर देखते हुए अपनी मां को याद किया, जिसके बाद उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे. यह देख मैदान पर मौजूद अन्य खिलाड़ियों और अंपायर ने नीतीश राणा को संभाला.

हाल ही में राणा की मां का हुआ निधन

DPL 2026 के बीच दिल्ली के स्टार बल्लेबाज नीतीश राणा ने अपनी मां को खो दिया. उनकी मां लंबे समय से बीमार चल रही थीं, जिनका अस्पताल में इलाज हो रहा था. इसी महीने इलाज के दौरान ही नीतीश राणा की मां ने दम तोड़ दिया. ऐसे में जब नीतीश ने मैच में अपनी फिफ्टी पूरी की, तो अचानक अपनी दिवंगत मां को याद कर रोने लगे. उन्होंने यह अर्धशतक अपनी मां को डेडिकेट किया और आसमान की ओर देखते हुए श्रद्धांजलि दी. बता दें कि इससे पहले नीतीश राणा ने एक मैच में अपनी मां के नाम की जर्सी पहनकर मैच खेला था.

Some moments are bigger than the game. Nitish Rana dedicates his half-century to his mother in an emotional moment.#AdaniDPL2026 #AdaniDPL #NitishRana #DelhiPremierLeague #WDLvsSDS pic.twitter.com/6X4ZQWykYG — Delhi Premier League T20 (@DelhiPLT20) August 17, 2026

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राणा का अर्धशतक हुआ बेकार

नीतीश राणा ने इस मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए 33 गेंदों पर 60 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 6 छक्के और 4 चौके आए. उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. नीतीश के अर्धशतक के दम पर वेस्ट दिल्ली लायंस ने 19.5 ओवर में 169 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी साउथ दिल्ली की टीम ने सिर्फ 15.2 ओवर में 170 रनों के टारगेट को हासिल कर लिया.

साउथ दिल्ली की ओर से सलामी बल्लेबाज सनत सांगवान ने 111 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली. उन्होंने इस पारी में 10 छक्के और 4 चौके लगाए. उनके अलावा अनमोल शर्मा ने 38 गेदों पर 55 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया. इसके दम पर साउथ दिल्ली ने 10 विकेट से जीत दर्ज की.