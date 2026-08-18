Home > खेल > पुरानी फॉर्म में लौटा भारत का खतरनाक गेंदबाज, 145 की रफ्तार से बरपाया कहर, 3 बल्लेबाजों का किया शिकार

पुरानी फॉर्म में लौटा भारत का खतरनाक गेंदबाज, 145 की रफ्तार से बरपाया कहर, 3 बल्लेबाजों का किया शिकार

Mayank Yadav: भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव ने डीपीएल 2026 के 30वें मैच में न्यू दिल्ली टाइगर्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट चटकाए. अपनी स्पेल के दौरान मयंक ने कई बार 145 से ज्यादा किमी प्रति घंटे की स्पीड से गेंद डाली.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 18, 2026 1:20:39 PM IST

भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव ने डीपीएल 2026 में बरपाया कहर.
भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव ने डीपीएल 2026 में बरपाया कहर.


Mayank Yadav, DPL 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मयंक यादव एक बार फिर अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आए हैं. जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद मयंक यादव दिल्ली प्रीमियर लीग में अपनी धारदार गेंदबाजी से तबाही मचा रहे हैं. 24 साल के इस तेज गेंदबाज ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स के लिए खेलते हुए अपने चौथे मैच में 3 विकेट चटकाए. उन्होंने अपने 4 ओवर की स्पेल में सिर्फ 15 रन रन दिए. मयंक यादव (Mayank Yadav) की घातक गेंदबाजी के सामने न्यू दिल्ली टाइगर्स के बल्लेबाज बेबस दिखाई दिए. मयंक ने केशव दलाल सिंह, कप्तान हिम्मत सिंह और लक्ष्य थरेजा को अपना शिकार बनाया. इस शानदार प्रदर्शन के लिए मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी दिया गया.

मयंक ने 145 की स्पीड से की गेंदबाजी

यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में मयंक यादव की घातक गेंदबाजी के दम पर ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 36 रनों से जीत दर्ज की. मयंक यादव ने अपनी स्पेल के दौरान खतरनाक गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने कई गेंदें 145 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से डाली. उन्होंने अपनी स्पेल में एक मेडन ओवर भी डाला. इस शानदार प्रदर्शन से पता चता चलता है कि मयंक यादव धीरे-धीरे अपनी पुरानी फॉर्म में लौट रहे हैं. दरअसल, मयंक यादव ने हाल ही में भारत की टी20 टीम में वापसी की है. वह चोट की वजह से लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे.

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किसने जीता यह मुकाबला?

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में ईस्ट दिल्ली राइडर्स पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. ईस्ट दिल्ली ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए. मयंक रावत ने 23 गेंदों पर 40 रनों की आतिशी पारी खेली, जबकि वंस मेहता ने 35 रन बनाए. इसके अलावा अर्पित राणा और सुर्यांश रैना ने 33-33 रनों का योगदान दिया. वहीं, न्यू दिल्ली टाइगर्स की ओर से ऋषभ शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए.

इसके बाद न्यू दिल्ली टाइगर्स 193 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी. न्यू दिल्ली की ओर से कप्तान हिम्मत सिंह ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए, जबकि केशव दलाल सिंह ने 26 और वैभव रावल ने 28 रनों की पारी खेली. न्यू दिल्ली की ओर से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया, जिसके चलते टीम 19.2 ओवर में 156 के स्कोर पर ही सिमट गई. ईस्ट दिल्ली की ओर से मयंक यादव के अलावा आशीष मीणा ने भी 3 विकेट लिए, जबकि दीपक पुनिया ने 2 विकेट चटकाए. इसके दम पर ईस्ट दिल्ली ने 36 रनों से मैच अपने नाम कर लिया.

Tags: Delhi Premier Leaguemayank yadav
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