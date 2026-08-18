DPL 2026 में बड़ा हादसा, बल्लेबाज ने लगाया ऐसा शॉट, सीधे अंपायर के चेहरे पर लगी, VIDEO

ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने बनाया मजबूत स्कोर
मुकाबले में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 192/7 रन बनाए. वंश मेहरा और अर्पित राणा ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और पावरप्ले के दौरान पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े. वंश ने 21 गेंदों पर 35 रन बनाए, जबकि अर्पित ने 22 गेंदों में 33 रन की पारी खेली. इसके बाद मयंक रावत और सूर्यांश रैना ने पारी को आगे बढ़ाया. मयंक ने 23 गेंदों पर चार छक्कों की मदद से 40 रन बनाए, जबकि सूर्यांश ने 21 गेंदों में 33 रन का योगदान दिया.
ऋषभ शर्मा रहे न्यू दिल्ली टाइगर्स के सफल गेंदबाज
न्यू दिल्ली टाइगर्स की ओर से ऋषभ शर्मा सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने चार ओवर में 34 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. वहीं, लक्ष्मण ने दो विकेट अपने नाम किए और 31 रन दिए. हालांकि मुकाबले के दौरान अंपायर धर्मेश भारद्वाज को लगी चोट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. तेज गति से आए क्रिकेट शॉट से अंपायर के चेहरे पर गेंद लगना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही. मेडिकल टीम ने तुरंत उनकी मदद की और अस्पताल में उनकी जांच की गई.