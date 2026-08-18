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DPL 2026 में बड़ा हादसा, बल्लेबाज ने लगाया ऐसा शॉट, सीधे अंपायर के चेहरे पर लगी, VIDEO

Umpire Injury in DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में लक्ष्य थरेजा का तेज ड्राइव शॉट अंपायर धर्मेश भारद्वाज के चेहरे पर जा लगा. चोट के बाद उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता दी गई और रिपोर्ट के अनुसार ICU में भर्ती कराया गया. दूसरी बार था जब अंपायर को चोट लगी.

By: Satyam Sengar | Published: August 18, 2026 12:33:47 PM IST

डीपीएल में अंपायर को लगी चोट.
डीपीएल में अंपायर को लगी चोट.


Umpire Injury in DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में न्यू दिल्ली टाइगर्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में एक दर्दनाक हादसा हुआ. न्यू दिल्ली टाइगर्स के बल्लेबाज लक्ष्य थरेजा का तेजतर्रार स्ट्रेट ड्राइव सीधे मैदान पर मौजूद अंपायर धर्मेश भारद्वाज के चेहरे पर जा लगा. यह घटना टाइगर्स की 193 रन के लक्ष्य का पीछा करने वाली पारी के 18वें ओवर में हुई. लक्ष्य ने बाएं हाथ के स्पिनर आशीष मीणा की गेंद पर जोरदार शॉट खेला. गेंद इतनी तेजी से निकली कि गेंदबाज उसे रोक नहीं सके और सीधे अंपायर के चेहरे पर लगी.
गेंद सीधे अंपायर भारद्वाज के चेहरे के दाहिने हिस्से पर लगी. उन्होंने गेंद से बचने के लिए नीचे झुकने की कोशिश की, लेकिन वह गेंद की दिशा से समय रहते हट नहीं सके. चोट लगने के तुरंत बाद मैदान पर मेडिकल मदद बुलाई गई.  रिपोर्ट के अनुसार, भारद्वाज को जांच और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ICU में भर्ती किया. यह पहली बार नहीं था जब DPL 2026 में अंपायर भारद्वाज चोटिल हुए हों. इससे पहले लीग मैच के दौरान भी एक बल्लेबाज का स्ट्रेट ड्राइव उनके कंधे पर लगा था.

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ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने बनाया मजबूत स्कोर
मुकाबले में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 192/7 रन बनाए. वंश मेहरा और अर्पित राणा ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और पावरप्ले के दौरान पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े. वंश ने 21 गेंदों पर 35 रन बनाए, जबकि अर्पित ने 22 गेंदों में 33 रन की पारी खेली. इसके बाद मयंक रावत और सूर्यांश रैना ने पारी को आगे बढ़ाया. मयंक ने 23 गेंदों पर चार छक्कों की मदद से 40 रन बनाए, जबकि सूर्यांश ने 21 गेंदों में 33 रन का योगदान दिया.

ऋषभ शर्मा रहे न्यू दिल्ली टाइगर्स के सफल गेंदबाज
न्यू दिल्ली टाइगर्स की ओर से ऋषभ शर्मा सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने चार ओवर में 34 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. वहीं, लक्ष्मण ने दो विकेट अपने नाम किए और 31 रन दिए. हालांकि मुकाबले के दौरान अंपायर धर्मेश भारद्वाज को लगी चोट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. तेज गति से आए क्रिकेट शॉट से अंपायर के चेहरे पर गेंद लगना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही. मेडिकल टीम ने तुरंत उनकी मदद की और अस्पताल में उनकी जांच की गई.

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