DPL 2026 में बड़ा हादसा, बल्लेबाज ने लगाया ऐसा शॉट, सीधे अंपायर के चेहरे पर लगी, VIDEO

Umpire Injury in DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में न्यू दिल्ली टाइगर्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में एक दर्दनाक हादसा हुआ. न्यू दिल्ली टाइगर्स के बल्लेबाज लक्ष्य थरेजा का तेजतर्रार स्ट्रेट ड्राइव सीधे मैदान पर मौजूद अंपायर धर्मेश भारद्वाज के चेहरे पर जा लगा. यह घटना टाइगर्स की 193 रन के लक्ष्य का पीछा करने वाली पारी के 18वें ओवर में हुई. लक्ष्य ने बाएं हाथ के स्पिनर आशीष मीणा की गेंद पर जोरदार शॉट खेला. गेंद इतनी तेजी से निकली कि गेंदबाज उसे रोक नहीं सके और सीधे अंपायर के चेहरे पर लगी.

गेंद सीधे अंपायर भारद्वाज के चेहरे के दाहिने हिस्से पर लगी. उन्होंने गेंद से बचने के लिए नीचे झुकने की कोशिश की, लेकिन वह गेंद की दिशा से समय रहते हट नहीं सके. चोट लगने के तुरंत बाद मैदान पर मेडिकल मदद बुलाई गई. रिपोर्ट के अनुसार, भारद्वाज को जांच और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ICU में भर्ती किया. यह पहली बार नहीं था जब DPL 2026 में अंपायर भारद्वाज चोटिल हुए हों. इससे पहले लीग मैच के दौरान भी एक बल्लेबाज का स्ट्रेट ड्राइव उनके कंधे पर लगा था.