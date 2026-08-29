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DPL 2026: 10 छक्के, 230 का स्ट्राइक रेट… डीपीएल में गरजे जोंटी सिद्धू, शतक ठोक टीम को फाइनल में पहुंचाया

Jonty Sidhu Century: सेंट्रल दिल्ली के कप्तान जोंटी सिद्धू ने क्वालीफायर-2 में पुरानी दिल्ली के खिलाफ 106 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी के दौरान सिद्धू के बल्ले से 10 छक्के और 5 चौके आए. देखें मैच की हाईलाइट्स..

By: Ankush Upadhayay | Published: August 29, 2026 12:55:29 PM IST

जोंटी सिद्धू ने तूफानी शतक लगाकर सेंट्रल दिल्ली को DPL 2026 के फाइनल में पहुंचाया.
जोंटी सिद्धू ने तूफानी शतक लगाकर सेंट्रल दिल्ली को DPL 2026 के फाइनल में पहुंचाया.


Jonty Sidhu Century: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2026 के क्वालीफायर-2 में सेंट्रल दिल्ली के बल्लेबाज जोंटी सिद्धू ने तूफानी शतक लगाया. जोंटी सिद्धू के आतिशी शतक के दम पर सेंट्रल दिल्ली ने पुरानी दिल्ली-6 को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली. इस मुकाबले में जोंटी सिद्धू ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी टीम के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की. उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों पर 106 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 10 छक्के और 5 चौके आए. इसके दम पर सेंट्रल दिल्ली ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 210 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में पुरानी दिल्ली 17.4 ओवर में 146 रन पर ही ढेर हो गई. इसके चलते सेंट्रल दिल्ली ने इस मैच को 72 रन से जीत लिया और फाइनल में अपनी जगह बनाई.

जोंटी सिद्धू की आतिशी पारी

28 साल के जोंटी सिद्धू ने नॉकआउट मुकाबले में तूफानी शतकीय पारी खेली. उन्होंने पुरानी दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की. जोंटी सिद्धू ने सिर्फ 46 गेंदों का सामना करते हुए 230.43 की शानदार स्ट्राइक रेट से नाबाद 106 रन बनाए. इस पारी में जोंटी सिद्धू ने 10 गगनचुंबी छक्के लगाए. उन्होंने पारी के 19वें ओवर में 4 छक्के लगाकर अपना शतक पूरा किया.

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कैसा रहा क्वालीफायर-2 का मैच?

इस मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली की ओर से कप्तान जोंटी सिद्ध ने नाबाद 106 रन बनाए. उनके अलावा समर्थ सिंह ने 25, आदित्य भंडारी ने 24 और सिद्धार्थ जून ने भी  20 रन बनाए. वहीं, पुरानी दिल्ली के लिए गेंदबाजी में पंकज जसवाल को सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए, जबकि रजनीश दादर, उद्धव मोहन और देव लाकरा ने भी एक-एक विकेट हासिल किए.

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पुरानी दिल्ली की बल्लेबाजी फ्लॉप

सेंट्रल दिल्ली ने पुरानी दिल्ली को 219 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी पुरानी दिल्ली की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही. पुरानी दिल्ली ने समर्थ सेठ ने 28 गेंदों पर 45 रन बनाए. इसके अलावा धनंजय ने 34 रन बनाए, जबकि रजनीश दादर ने 10 गेंदों पर 25 रनों की छोटी असरदार पारी खेली. सेंट्रल दिल्ली की ओर से जोंटी सिद्धू ने भी 3 विकेट लिए.

इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं कर पाया. इसकी वजह से पुरानी दिल्ली17.4 ओवर में 146 के स्कोर पर ढेर हो गई. सेंट्रल दिल्ली ने 72 रनों से मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाई. अब सेंट्रल दिल्ली का फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज से होगी.

Tags: Delhi Premier League
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