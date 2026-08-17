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दिग्वेश राठी अपनी हरकत से नहीं आ रहे बाज… प्रियांश आर्य को आउट कर किया नोटबुक सेलिब्रेशन, वीडियो वायरल

Digvesh Rathi vs Priyansh Arya: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में बड़ा विवाद होने से बच गया. स्पिनर दिग्वेश राठी ने प्रियांश आर्य को आउट करने के बाद उनके पास जाकर नोटबुक सेलिब्रेशन किया. हालांकि प्रियांश आर्य ने कोई रिएक्शन नहीं दिया.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 17, 2026 11:43:37 AM IST

डीपीएल में दिग्वेश राठी ने प्रियांश आर्य को आउट करने के बाद नोटबुक सेलिब्रेशन किया.
डीपीएल में दिग्वेश राठी ने प्रियांश आर्य को आउट करने के बाद नोटबुक सेलिब्रेशन किया.


Digvesh Rathi vs Priyansh Arya: IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलने वाले स्पिनर दिग्वेश राठी एक बार फिर अपने विवादित सेलिब्रेशन को लेकर चर्चा में हैं. दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 29वें मैच में दिग्वेश राठी ने प्रियांश आर्य को आउट करने के बाद अपना ट्रेडमार्क नोटबुक सेलिब्रेशन किया. पुरानी दिल्ली 6 की ओर से खेल रहे राठी ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बल्लेबाज प्रियांश आर्य को 10वें ओवर की पहली गेंद पर अपने जाल में फंसाया. यह इस मुकाबले में दिग्वेश राठी का पहला विकेट था, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. विकेट के बाद दिग्वेश राठी पवेलियन लौट रहे प्रियांश आर्य के पास पहुंचे और नोटबुक सेलिब्रेशन किया. हालांकि प्रियांश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिससे कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ.

दिग्वेश राठी नहीं सुधर रहे!

दिग्वेश राठी अपने नोटबुक सेलिब्रेशन को लेकर कई बार विवादों में रहे हैं. उन्होंने आईपीएल में अभिषेक शर्मा और अन्य कई खिलाड़ियों को आउट करने के बाद नोटबुक सेलिब्रेशन किया है. इसकी वजह से उन पर कई बार जुर्माना लगा है. इतना ही नहीं, उन पर आईपीएल में बैन भी लग चुका है. इसके बावजूद वे अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं. इस सेलिब्रेशन में वह बल्लेबाज को आउट करने के बाद जमीन पर लिखकर सेलिब्रेट करते हैं. वहीं, डीपीएल में प्रियांश आर्य (Priyansh Arya) को आउट करने के बाद राठी ने उनके पास जाकर हाथ में लिखकर नोटबुक सेलिब्रेशन किया. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. देखें वीडियो…

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कैसा रहा ये मुकाबला?

मुकाबले की बात करें, तो इस मैच में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए. आउटर दिल्ली की ओर से यजस शर्मा ने 36 गेंदों पर 86 रनों की आतिशी पारी खेली. उनके अलावा अक्षय सैनी ने भी 49 रन बनाए, जबकि हर्ष त्यागी ने 32 रनों की पारी खेली. वहीं, प्रियांश आर्य ने 21 गेंदों पर 30 रन बनाए.

इसके जवाब में उतरी पुरानी दिल्ली ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 198 रन ही बना पाई. टीम के लिए आर्यन गौर ने 65 और समर्थ सेठ ने 42 रनों की पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद टीम का रन रेट नीचे गिर गया, जिसके चलते मुकाबला हाथ से निकल गया. आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने 21 रनों से यह मैच अपने नाम कर लिया.

Tags: Delhi Premier Leaguepriyansh arya
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