DPL 2026: देसी स्टीव स्मिथ या ‘फ्रॉड’ प्लेयर? कौन हैं देव चौधरी, जिनकी बैटिंग-फील्डिंग का उड़ रहा मजाक

Who Is Dev Chaudhary: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में नई दिल्ली टाइगर्स की ओर से खेल रहे देव चौधरी इन दिनों खूब चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर देव की फील्डिंग और बैटिंग के कई वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिस पर फैंस उनका मजाक उड़ा रहे हैं. दरअसल, देव चौधरी अजीबोगरीब तरीके से बैट पकड़ते हैं और उनका स्टांस भी काफी अलग है. शुरुआत में कुछ लोगों ने देव की बल्लेबाजी देख उन्हें देसी स्टीव स्मिथ बताया. हालांकि अब बहुत से लोग उनको ‘फ्रॉड’ बोल रहे हैं. फैंस का कहना है कि जिस खिलाड़ी के पास घरेलू क्रिकेट खेलना का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे ऑक्शन में क्यों लाया गया और किसी टीम ने उसे अपनी स्क्वाड में क्यों शामिल किया.

कौन हैं देव चौधरी?

22 साल के देव चौधरी दाएं हाथ के युवा बल्लेबाज हैं, जो DPL 2026 में नई दिल्ली टाइगर्स के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने इस सीजन नई दिल्ली के लिए 2 मैच खेले. 15 अगस्त को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ खेले गए मैच में देव चौधरी बिना खाता खोले ही आउट हो गए. इसके बाद 19 अगस्त को उन्होंने वेस्ट दिल्ली लायंस के खिलाफ 24 गेंदों पर सिर्फ 16 रन बनाए. हैरानी तो तब हुई, जब फैंस ने देखा कि देव चौधरी को ओपनिंग करने के लिए भेजा गया था. वेस्ट लायंस के खिलाफ खेले गए मैच में देव ने पावरप्ले के दूसरे ओवर में लगातार 5 डॉट गेंदें खेलीं. ऐसे में फैंस का गुस्सा उन पर फूट पड़ा.

This fraud Dev Chaudhary can’t even hold bat properly but he is still playing in Delhi premier league 😭🤣 – look at the non striker reaction 😂😭 pic.twitter.com/qyj1UKi0bm — JB (@93Yorker) August 25, 2026

क्या फ्रॉड हैं देव चौधरी?

सोशल मीडिया पर देव चौधरी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. बहुत से लोगों ने देव चौधरी को फ्रॉड बताया. हालांकि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) या न्यू दिल्ली टाइगर्स की ओर से किसी भी गड़बड़ी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में किसी खिलाड़ी को फ्रॉड नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस उनको लेकर अलग-अलग कयास लगा रहे हैं. देव के करियर और लाइफ के बारे में काफी कम जानकारी है. कुछ लोगों ने दावा किया है कि वह किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं और शौकिया तौर पर क्रिकेट खेल रहे हैं. बता दें कि देव चौधरी का सीनियर लेवल पर किसी बड़ी लोकल लीग या मान्यता प्राप्त राज्य-स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.

He Is Dev Chaudhry son of a big businessman in Delhi. Just look at his running and catching technique here. He doesn’t even seem to know how to run properly, yet he is selected and playing in the Delhi Premier League 🤦‍♂️ Meanwhile, so many genuinely talented players go to waste… pic.twitter.com/F7t52h8d07 — ElysiumCricket (@CricketElysium) August 25, 2026

खुद पर लगे आरोपों पर क्या बोले देव?

देव चौधरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे खुद पर लगे आरोपों पर बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं. वह शुरू से ही इसी तरह से बैट पकड़ते आए हैं. उनका यह तरीका हमेशा कारगर रहा है.

Is there a fraud going on in the Delhi Premier League? – Meet Dev Chaudhary, born 14 may 2004

– He barely looks like he can hold a bat, it looks like school-kid batting.

– No proper stance, can’t bat, but still comes in the top order.

– He doesn’t seem to have played any proper… pic.twitter.com/uiI3OOXvvt — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) August 21, 2026

इंटरनेट पर वायरल हुए कई वीडियो

जहां एक और इंटरनेट पर देव चौधरी के सिलेक्शन को लेकर बहस हो रही है. वहीं, दूसरी ओर उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वह अजीबोगरीब तरीके से बल्ले को पकड़ रहे हैं और गेंद को डिफेंस कर रहे हैं. एक अन्य वीडियो में वह एक आसान सा कैच छोड़ते हुए भी दिख रहे हैं. इन वीडियोज के कमेंट में फैंस उनका खूब मजाक उड़ा रहे हैं.