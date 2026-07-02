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DPL 2026 Auction: कोहली के भतीजे या सहवाग के बेटे… किस पर लगी सबसे बड़ी बोली, कौन सबसे महंगा?

DPL 2026 Auction: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन में विराट कोहली के भतीजे और वीरेंद्र सहवाग के बेटों पर अलग-अलग फ्रेंचाइजियों ने बोली लगाई. इसके अलावा बिहार के नेता पप्पू यादव के बेटे ने भी सुर्खियां बटोरीं. जानें किसे मिले सबसे ज्यादा रुपये...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 2, 2026 6:54:40 PM IST

DPL 2026 ऑक्शन में किस खिलाड़ी पर लगी सबसे बड़ी बोली?
DPL 2026 ऑक्शन में किस खिलाड़ी पर लगी सबसे बड़ी बोली?


DPL 2026 Auction: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन 1 जुलाई को राजधानी में हुआ. इस ऑक्शन में 600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इसमें विराट कोहली के भतीजे आर्यवीर कोहली से लेकर वीरेंद्र सहवाग के दोनों बेटों का नाम शामिल है. इसके अलावा तेजस्वी दहिया, मयंक यादव और हिम्मत सिंह जैसे स्टार खिलाड़ी भी शामिल रहे, जिन पर पैसों की बारिश हुई. इस दौरान हर किसी की नजर कोहली के भतीजे और सहवाग के बेटों पर रही. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन खिलाड़ियों में किसने बाजी मारी? किसको सबसे ज्यादा पैसे मिले?

सहवाग के दोनों बेटों पर पैसों की बारिश

भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे वेदांत और आर्यवीर कोहली पर ऑक्शन में पैसों की बारिश हुई. वेदांत सहवाग को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने उन्हें 1 लाख रुपये में खरीदा. वह वीरेंद्र सहवाग के छोटे बेटे हैं, जो 16 साल के उम्र में करियर के शुरुआती दौर में हैं. वह बाएं हाथ के बल्लेबाजी ऑलराउंडर हैं, जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं.

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वहीं, वीरेंद्र सहवाग के बड़े बेटे आर्यवीर को वेस्ट दिल्ली लायंस ने खरीदा. फ्रेंचाइजी ने आर्यवीर सहवाग को 3 लाख रुपये की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया. पिछले साल सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने आर्यवीर को 8 लाख में खरीदा था. बता दें कि आर्यवीर सहवाग दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं.

कोहली के भतीजे को मिले 1.20 लाख

विराट कोहली के 16 वर्षीय भतीजे आर्यवीर कोहली को इस ऑक्शन में 1.20 लाख रुपये मिले हैं. आर्यवीर कोहली को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 1.20 लाख रुपये में खरीदा. उन्होंने कैटेगरी सी में 1 लाख रुपये के प्राइस पर ऑक्शन में एंट्री की थी.

पप्पू यादव के बेटे पर भी लगी बड़ी बोली

बिहार के नेता पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन पर भी दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन में पैसों की बारिश हुई. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने सार्थक रंजन को अपनी टीम में वापस शामिल करने के लिए राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल किया. इस सीजन सार्थक रंजन पर 17 लाख रुपये की बोली लगी है. सार्थक रंजन ने पहले सीजन में 10 पारियों में 252 रन बनाए थे, जबकि दूसरे सीजन में सिर्फ 9 मैचों में 449 रन ठोके थे. इसके अलावा वह आईपीएल में भी कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा हैं.

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तेजस्वी दहिया बिके सबसे महंगे

इस ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी तेजस्वी दहिया रहे. साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने दहिया को 40 लाख रुपये की कीमत पर RTM का इस्तेमाल करके अपनी टीम में शामिल किया. इसके अलावा हिम्मत सिंह को नई दिल्ली टाइगर्स ने RTM का इस्तेमाल करके 38 लाख रुपये में अपनी टीम में रखा. वहीं, अनुज रावत को पुरानी दिल्ली 6 ने 27 लाख रुपये में खरीदा, जबकि ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने मयंक यादव को 17 लाख रुपये में खरीदा.

Tags: virat kohlivirender sehwag
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