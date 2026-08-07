Dipesh Devendran: वैभव सूर्यवंशी के दोस्त ने TNPL में मचाया गदर! 146 की स्पीड से उखाड़ डाला स्टंप, डेब्यू में ही फैलाई सनसनी

भारतीय अंडर-19 टीम के स्टार तेज गेंदबाज और वैभव सूर्यवंशी के साथी दीपेश देवेंद्रन ने अपने तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) डेब्यू में ही अपनी रफ्तार से सनसनी फैला दी है. मदुरै पैंथर्स की ओर से खेलते हुए दीपेश ने त्रिची ग्रैंड चोलस के खिलाफ मैदान पर उतरते ही अपनी गति से हर किसी को हैरान कर दिया. अपने 4 ओवर के स्पेल में उन्होंने 25 रन देकर 1 विकेट झटका, लेकिन पूरी पारी के दौरान लगातार 140 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

143 kmph की गेंद पर उखाड़ा मिडल स्टंप

दीपेश ने ज़फर जमाल को बोल्ड करके टीएनपीएल में अपना पहला विकेट हासिल किया. 143 किमी/घंटा की गति से फेंकी गई यह गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से कांटा बदलते हुए अंदर आई और बल्लेबाज का डिफेंस भेदते हुए सीधे मिडल स्टंप से जा टकराई.

6 फीट लंबे दीपेश को अपनी लंबाई का भी पूरा फायदा मिलता है, जिससे वे सटीक लाइन-लेंथ के साथ तीखा उछाल हासिल करते हैं. पारी के 16वें और अपने स्पेल के आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने 146 किमी/घंटा की रफ्तार दर्ज की. इस पूरे ओवर में उन्होंने तीन बार 140 का आंकड़ा पार किया और महज 2 रन खर्च किए.

अंडर-19 विश्व कप और घरेलू क्रिकेट में भी दिखा चुके हैं दम

दीपेश इस साल की शुरुआत में भारतीय अंडर-19 टीम को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभा चुके हैं. उन्होंने प्रतियोगिता के 5 मैचों में 6 विकेट लिए थे, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में मिले 2 बड़े विकेट शामिल हैं. वहीं, पिछले साल हुए यू-19 एशिया कप में वे 14 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज रहे थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 15 का रहा.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी दीपेश ने भारत की यू-19 टीम के लिए 10 विकेट चटकाए थे, जिसमें ब्रिस्बेन यूथ टेस्ट में लिया गया एक 5 विकेट हॉल भी शामिल है. वहां से लौटने के बाद उन्होंने तमिलनाडु के लिए वीनू मांकड़ ट्रॉफी में सिर्फ 19 रन देकर 5 विकेट झटके थे.

हारे हुए मैच को मदुरै ने आखिरी ओवरों में छीना

मुकाबले की बात करें तो त्रिची ग्रैंड चोलस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सुरेश कुमार (43), संजय यादव (37*) और आर. राजकुमार (35) की बदौलत 173 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी मदुरै पैंथर्स की टीम एक समय 132 रन पर 8 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी और उन्हें 17 गेंदों पर 42 रनों की जरूरत थी. यहां से पी. सरवनन (13 गेंदों में नाबाद 26) और गुरजपनीत सिंह (9 गेंदों में नाबाद 21) ने नौवें विकेट के लिए चमत्कारी साझेदारी निभाई और 2 गेंद शेष रहते मदुरै को 2 विकेट से रोमांचक जीत दिला दी.