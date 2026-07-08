IND vs ENG: दुबे को छोड़ हर्षित राणा पर लगाया दांव, गंभीर के फैसले से हैरान कार्तिक; हार के बाद भड़के फैंस

Dinesh Karthik On Harshit Rana: इंग्लैंड के खिलाफ भारत को तीसरे T201 में हार मिली. यह भारत की सबसे शर्मनाक हार में से एक है. मैच के दौरान गौतम गंभीर बेकार प्लानिंग पर भारत के पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने ऑन-एयर शानदार रिएक्शन दिया. वह कमेंट्री के दौरान ही उनके फैसले से नाराजगी जताते नजर आए. ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड ने भारत की पावर-पैक्ड बैटिंग लाइन-अप को बुरी तरह हरा दिया, जिससे पावरप्ले के अंदर टॉप-ऑर्डर बुरी तरह ढह गया.

पावरप्ले में बिखरी टीम इंडिया

भारत ने पहले छह ओवर में ही पांच विकेट गंवा दिए, जिसमें अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस लायर और अक्षर पटेल सभी पवेलियन लौट गए. पारी पूरी तरह से बिखर जाने के बाद, गौतम गंभीर की लीडरशिप वाली टीम मैनेजमेंट ने ऑलराउंडर शिवम दुबे की जगह तेज गेंदबाज हर्षित राणा को प्रमोट करने का हैरान करने वाला फैसला किया.

दिनेश कार्तिक हुए गोतम गंभीर ने नाराज

इस कदम से कमेंटेटर दिनेश कार्तिक हैरान रह गए. कार्तिक ने कमेंट्री में कहा, “शिवम दुबे से पहले हर्षित राणा बैटिंग करने आए, क्या तुम मज़ाक कर रहे हो? मुझे तो लगता भी नहीं कि हर्षित राणा ने कभी पावरप्ले में बैटिंग की है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं.” उन्होंने आगे कहा, “आप T20 क्रिकेट में लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक पॉइंट तक. शिवम दुबे से पहले हर्षित राणा नहीं हो सकते.”

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भारत की शर्मनाक हार

भारत की खराब शुरुआत के कारण पूरा मैच हाथ से निकल गया. टीम इंडिया ट्रेंट ब्रिज में 76 रन पर आउट हो गई, जिसने T20I इतिहास में अपना दूसरा सबसे कम टोटल बनाया. इस जीत से इंग्लैंड को सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त मिल गई, जबकि भारत अभी भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अपनी पहली T20I जीत का इंतज़ार कर रहा है.

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