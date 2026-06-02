Home > क्रिकेट > सामने खड़ा रहा ‘किंग’, फिर भी पत्नी की पीठ पर देर तक हाथ फेरता रहा ये दिग्गज खिलाड़ी, वीडियो देख भड़के यूजर्स

सामने खड़ा रहा ‘किंग’, फिर भी पत्नी की पीठ पर देर तक हाथ फेरता रहा ये दिग्गज खिलाड़ी, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Viral Video: आरसीबी की जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पूर्व स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा का गले लगाते दिखाई दे रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 2, 2026 11:00:22 AM IST

विराट कोहली के सामने दिनेश कार्तिक ने दिग्गज क्रिकेटर को लगाया गले.
विराट कोहली के सामने दिनेश कार्तिक ने दिग्गज क्रिकेटर को लगाया गले.


Viral Video: IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद आरसीबी के खेमे में खुशी की तरह थी. आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा भी मैदान पर टीम की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंची थी. अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली और उनके साथी खिलाड़ियों के साथ जमकर जश्न मनाया.

आरसीबी की जीत के जश्न की कई वीडियोज इंटरनेट पर सामने आए हैं. इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिस पर फैंस खूब मजे ले रहे हैं. दरअसल, एक वीडियो में आरसीबी के बैटिंग कोच और मेंटर दिनेश कार्तिक ने कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा को गले लगाया. इस दौरान विराट कोहली का रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे उन्हें जलन हो रही है.

You Might Be Interested In

अनुष्का शर्मा की पीठ पर कार्तिक ने फेरा हाथ!

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने अनुष्का शर्मा को गले लगाने के बाद उनकी पीठ पर टैप (थपथपाई) कर रहे हैं. वहीं, एक दूसरे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दिनेश कार्तिक पहले अनुष्का शर्मा को गले लगाते हैं. इसके बाद थोड़ा पीछे हटते हैं और फिर से दोबारा से गले लगाते दिखाई देते हैं. इस दौरान स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) थोड़े अजीब रिएक्शन देते हैं, जिसे देखकर लगता है कि उन्हें अपनी वाइफ को किसी दूसरे खिलाड़ी को गले लगाता देख जलन हो रही है. अब फैंस इस वायरल वीडियो पर खूब मजे ले रहे हैं.

वीडियो पर फैंस का रिएक्शन

एक यूजर ने लिखा, ‘भाई, वो पति है, उसे थोड़ा बुरा लग सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आदर्श जीवन में इतना तो सामान्य बात है.’ इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, ‘विराट सोच रहे होंगे, डीके, तुम्हारा कोचिंग करियर खत्म हो गया. अगले सीजन में जाकर आकाश चोपड़ा के साथ कमेंट्री करो.’ इतना ही नहीं, एक यूजर ने यहां तक लिखा दिया, ‘उस भाई ने अपने अतीत को इतनी गंभीरता से लिया है कि वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य में कोई भी सुरक्षित महसूस न करे.’

वहीं, एक शख्स ने लिखा, ‘दिनेश कार्तिक की पहली पत्नी छोड़ कर चली गयी, उसको मुरली विजय ले गया. फिर दूसरी शादी किया, अब देखो विराट की पत्नी के साथ इस तरह गले मिल रहा है. कही दूसरी भी छोड़ कर न चली जाए.

जीत के जश्न में डूबे विराट कोहली

आईपीएल 2026 में ट्रॉफी जीतने का बाद विराट कोहली अपने मस्तीभरे अंदाज में दिखाई दिए. हाथ में ट्रॉफी लेकर विराट कोहली अपने साथी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ अहमदाबाद के मैदान पर जमकर जश्न मनाया. मैदान पर सेलिब्रेशन करने के बाद टीम होटल लौटने के बाद भी विराट कोहली जीत के जश्न में डूबे दिखाई दिए. टीम होटल में विराट कोहली ने डांस फ्लोर पर जमकर ठुमके लगाए. इस दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के कई रोमांटिक और प्यारे मूमेंट कैमरे में कैद हो गई, जिन्हें फैंस सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

पाटीदार ने उठाई दूसरी ट्रॉफी

आरसीबी ने शुरुआती 17 सालों तक ट्रॉफी का इंतजार किया. इस दौरान 3 बार आरसीबी ट्रॉफी के करीब पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाई. फिर आखिरकार आईपीएल 2025 में रजत पाटीदार आरसीबी के कप्तान बने. पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने अपने पहले ही सीजन में ट्रॉफी जीत ली. इसके बाद दूसरे सीजन में आरसीबी ने अपना टाइटल भी डिफेंड कर लिया.

Tags: Anushka sharmaDinesh Karthikviral videovirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पीले सूट में जलवा बिखेरती दिखी भोजपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा

June 2, 2026

आर माधवन की 6 दमदार फिल्में

June 1, 2026

RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल

June 1, 2026

ज्यादा योग करने के नुकसान

June 1, 2026

नाखूनों की सुरक्षा है बहुत जरूरी, हो सकती हैं ये...

June 1, 2026

मानसून में ‘जन्नत’ लगती हैं India की ये लोकेशन!

June 1, 2026
सामने खड़ा रहा ‘किंग’, फिर भी पत्नी की पीठ पर देर तक हाथ फेरता रहा ये दिग्गज खिलाड़ी, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सामने खड़ा रहा ‘किंग’, फिर भी पत्नी की पीठ पर देर तक हाथ फेरता रहा ये दिग्गज खिलाड़ी, वीडियो देख भड़के यूजर्स
सामने खड़ा रहा ‘किंग’, फिर भी पत्नी की पीठ पर देर तक हाथ फेरता रहा ये दिग्गज खिलाड़ी, वीडियो देख भड़के यूजर्स
सामने खड़ा रहा ‘किंग’, फिर भी पत्नी की पीठ पर देर तक हाथ फेरता रहा ये दिग्गज खिलाड़ी, वीडियो देख भड़के यूजर्स
सामने खड़ा रहा ‘किंग’, फिर भी पत्नी की पीठ पर देर तक हाथ फेरता रहा ये दिग्गज खिलाड़ी, वीडियो देख भड़के यूजर्स