सामने खड़ा रहा ‘किंग’, फिर भी पत्नी की पीठ पर देर तक हाथ फेरता रहा ये दिग्गज खिलाड़ी, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Viral Video: IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद आरसीबी के खेमे में खुशी की तरह थी. आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा भी मैदान पर टीम की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंची थी. अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली और उनके साथी खिलाड़ियों के साथ जमकर जश्न मनाया.

आरसीबी की जीत के जश्न की कई वीडियोज इंटरनेट पर सामने आए हैं. इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिस पर फैंस खूब मजे ले रहे हैं. दरअसल, एक वीडियो में आरसीबी के बैटिंग कोच और मेंटर दिनेश कार्तिक ने कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा को गले लगाया. इस दौरान विराट कोहली का रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे उन्हें जलन हो रही है.

अनुष्का शर्मा की पीठ पर कार्तिक ने फेरा हाथ!

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने अनुष्का शर्मा को गले लगाने के बाद उनकी पीठ पर टैप (थपथपाई) कर रहे हैं. वहीं, एक दूसरे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दिनेश कार्तिक पहले अनुष्का शर्मा को गले लगाते हैं. इसके बाद थोड़ा पीछे हटते हैं और फिर से दोबारा से गले लगाते दिखाई देते हैं. इस दौरान स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) थोड़े अजीब रिएक्शन देते हैं, जिसे देखकर लगता है कि उन्हें अपनी वाइफ को किसी दूसरे खिलाड़ी को गले लगाता देख जलन हो रही है. अब फैंस इस वायरल वीडियो पर खूब मजे ले रहे हैं.

वीडियो पर फैंस का रिएक्शन

एक यूजर ने लिखा, ‘भाई, वो पति है, उसे थोड़ा बुरा लग सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आदर्श जीवन में इतना तो सामान्य बात है.’ इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, ‘विराट सोच रहे होंगे, डीके, तुम्हारा कोचिंग करियर खत्म हो गया. अगले सीजन में जाकर आकाश चोपड़ा के साथ कमेंट्री करो.’ इतना ही नहीं, एक यूजर ने यहां तक लिखा दिया, ‘उस भाई ने अपने अतीत को इतनी गंभीरता से लिया है कि वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य में कोई भी सुरक्षित महसूस न करे.’

Anushka Sharma hugged Dinesh Karthik after historical win against GT.😭 – Just look at the reaction of Virat Kohli.😭😂pic.twitter.com/VbjYqmyKuR — Cricket Central (@CricketCentrl) June 1, 2026

वहीं, एक शख्स ने लिखा, ‘दिनेश कार्तिक की पहली पत्नी छोड़ कर चली गयी, उसको मुरली विजय ले गया. फिर दूसरी शादी किया, अब देखो विराट की पत्नी के साथ इस तरह गले मिल रहा है. कही दूसरी भी छोड़ कर न चली जाए.

ये बड़े लोग हैं, कोई किसी के भी गले लग जाये, घण्टा न फर्क पड़ता है।

दिनेश कार्तिक की पहली पत्नी छोर कर चली गयी, उसको मुरली विजय ले गया।

फिर दुसरीं शादी किया, अब देखो विराट की पत्नी के साथ इस तरह गले मिल रहा है। कही दुसरीं भी छोड़ कर न चली जाएpic.twitter.com/DWHbhVHeCM — Ebadur Rahman (@ebadur_rahman07) June 1, 2026

जीत के जश्न में डूबे विराट कोहली

आईपीएल 2026 में ट्रॉफी जीतने का बाद विराट कोहली अपने मस्तीभरे अंदाज में दिखाई दिए. हाथ में ट्रॉफी लेकर विराट कोहली अपने साथी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ अहमदाबाद के मैदान पर जमकर जश्न मनाया. मैदान पर सेलिब्रेशन करने के बाद टीम होटल लौटने के बाद भी विराट कोहली जीत के जश्न में डूबे दिखाई दिए. टीम होटल में विराट कोहली ने डांस फ्लोर पर जमकर ठुमके लगाए. इस दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के कई रोमांटिक और प्यारे मूमेंट कैमरे में कैद हो गई, जिन्हें फैंस सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

पाटीदार ने उठाई दूसरी ट्रॉफी

आरसीबी ने शुरुआती 17 सालों तक ट्रॉफी का इंतजार किया. इस दौरान 3 बार आरसीबी ट्रॉफी के करीब पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाई. फिर आखिरकार आईपीएल 2025 में रजत पाटीदार आरसीबी के कप्तान बने. पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने अपने पहले ही सीजन में ट्रॉफी जीत ली. इसके बाद दूसरे सीजन में आरसीबी ने अपना टाइटल भी डिफेंड कर लिया.