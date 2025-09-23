दिनेश कार्तिक की धमाकेदार वापसी! इस फॉर्मेट में संभालेंगे टीम इंडिया की कमान

Cricket Hong Kong china ने मंगलवार (23 सितंबर) को बड़ा ऐलान किया कि अनुभवी भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ दिनेश कार्तिक इस साल होने वाले हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे. कार्तिक के साथ हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके दिग्गज आर अश्विन भी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे.

दरअसल, क्रिकेट हांगकांग चीन ने मंगलवार को घोषणा की कि अनुभवी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी दिनेश कार्तिक को हांगकांग सिक्सेस 2025 टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि यह टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर, 2025 तक खेला जाएगा. दिनेश कार्तिक के अलावा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले आर अश्विन भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे.

दिनेश कार्तिक को बनाया गया कप्तान

दरअसल, हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट 1992 में शुरू हुआ था और इसमें कुल 12 टीमें हिस्सा लेती हैं। भारत ने केवल एक बार, 2005 में, यह खिताब जीता है. हालाँकि, टीम इंडिया 1992 और 1995 में फाइनल में पहुँची थी, लेकिन खिताब से चूक गई थी। इस बीच, पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा है और इसे पाँच बार जीता है.

पूर्व भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक (टीम इंडिया कैप्टन हांगकांग सिक्सेस) को इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया गया है, और उनसे इस टूर्नामेंट में भारत को खिताब दिलाने की उम्मीद की जाएगी.

क्रिकेट हांगकांग चीन के अध्यक्ष श्री बुर्जी श्रॉफ ने कहा, “हम टीम इंडिया के कप्तान के रूप में दिनेश कार्तिक का स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हैं. उनका अनुभव और नेतृत्व इस टूर्नामेंट को खास बनाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि उनकी उपस्थिति दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करेगी.”

इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनने के बाद, दिनेश कार्तिक ने कहा, “हांगकांग सिक्सेस जैसे ऐतिहासिक और विश्व स्तर पर पहचाने जाने वाले टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. मैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ मिलकर ऐसा क्रिकेट खेलना चाहता हूँ जो दर्शकों के लिए मनोरंजक और रोमांचक दोनों हो.”

अरिवा स्पोर्ट्स के सह-संस्थापक श्री रजनीश चोपड़ा ने कहा, “हमें इस टूर्नामेंट में दिनेश कार्तिक को भारत की कप्तानी करते हुए देखकर गर्व हो रहा है. दबाव में खेलने की उनकी क्षमता और करिश्माई नेतृत्व क्षमता उन्हें इस प्रारूप के लिए एक आदर्श कप्तान बनाती है.”

पिछले साल भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहा था?

हांगकांग सिक्सेस में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. पिछले साल रॉबिन उथप्पा कप्तान थे और टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई थी. भारत न केवल पाकिस्तान से, बल्कि यूएई से भी हार गया था.

आपको बता दें कि हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में एक टीम में केवल छह खिलाड़ी होते हैं. एक पारी छह ओवर की होती है और प्रत्येक खिलाड़ी केवल एक ओवर ही गेंदबाजी कर सकता है. टूर्नामेंट में कोई फ्री हिट या नो बॉल नहीं होती. इसके अलावा, अगर कोई खिलाड़ी अर्धशतक बनाता है, तो उसे रिटायर होना पड़ता है.

