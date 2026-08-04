Nitish vs Digvesh: मैदान पर फिर भिड़े नीतिश राणा और दिग्वेश राठी, 1 साल बाद ऐसे पूरा हुआ बदले का हिसाब!

31 जुलाई से शुरू हुए ‘दिल्ली प्रीमियर लीग 2026’ के नए सीजन ने शुरुआती 10 दिनों में ही क्रिकेट फैंस का भरपूर मनोरंजन किया है. मैदान पर रोमांच के साथ-साथ कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहे हैं. इसी कड़ी में 3 अगस्त को वेस्ट दिल्ली लायंस और पुरानी दिल्ली 6 के बीच खेले गए मुकाबले में नीतिश राणा और दिग्वेश राठी के बीच की पुरानी राइवलरी (प्रतिद्वंद्विता) एक बार फिर सतह पर आ गई.

आपको याद दिला दें कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच पिछले साल हुए एलिमिनेटर मैच के दौरान भी तीखी बहस देखने को मिली थी. तब नीतिश राणा ने बाजी मारी थी और दिग्वेश राठी के एक ही ओवर में 22 रन कूट डाले थे.

दिग्वेश ने ऐसे लिया अपना बदला

3 अगस्त वाले मैच में जब वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, तो सलामी बल्लेबाजों ने 90 रनों की मजबूत साझेदारी कर टीम को ठोस शुरुआत दिलाई. नीतिश राणा 10वें ओवर में क्रीज पर कदम रखने आए. पुरानी दिल्ली 6 के कप्तान अनुज रावत ने 11वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी तुरंत दिग्वेश राठी को सौंप दी.

दिग्वेश के इस ओवर की तीसरी गेंद पर भले ही अंकित कुमार ने अपनी फिफ्टी पूरी की, लेकिन अगली दो गेंदों के भीतर दिग्वेश ने नीतिश राणा को एलबीडब्ल्यू (LBW) आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. नीतिश रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में चकमा खा गए.

आमतौर पर दिग्वेश राठी विकेट लेने के बाद अपना मशहूर ‘नोटबुक सेलिब्रेशन’ करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने विवादों से बचते हुए बेहद संयमित अंदाज में जश्न मनाया. हालांकि, उन्होंने पिछले साल का हिसाब जरूर चुकता कर लिया. वहीं 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए नीतिश राणा ने भी मैदान छोड़ते समय कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी.

पुरानी दिल्ली 6 की आसान जीत

टूर्नामेंट के इस छठे मैच में वेस्ट दिल्ली लायंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 180 रन टांगे. ओपनर अंकित कुमार ने शानदार 45 गेंदों में 86 रन बनाए, वहीं विकेटकीपर-बल्लेबाज क्रिश यादव ने 43 रनों की पारी खेली. हालांकि, वेस्ट दिल्ली की टीम आखिरी के 5 ओवरों में थोड़ा सुस्त नजर आई और केवल 28 रन ही जोड़ सकी.

181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुरानी दिल्ली 6 की शुरुआत भी खराब रही और पहली ही गेंद पर रोहन राणा का विकेट गिर गया. समर्थ सेठ ने 29 गेंदों में 30 रन जरूर बनाए, लेकिन असली तूफान लाया देव लाकरा ने! देव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 33 गेंदों में 64 ठोक डाले और समर्थ के साथ 94 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी की.

इसके बाद कप्तान अनुज रावत और ललित यादव ने मिलकर 39 गेंदों में 73 रनों की नाबाद साझेदारी की और टीम को 7 विकेट से एक आसान जीत दिला दी.

पॉइंट टेबल का हाल

इस मुकाबले के बाद दोनों ही टीमों (वेस्ट दिल्ली लायंस और पुरानी दिल्ली 6) ने अब तक 2-2 मैच खेल लिए हैं, जिनमें से दोनों के खाते में 1-1 जीत आई है. बेहतर रन रेट के आधार पर पुरानी दिल्ली 6 पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर है, जबकि वेस्ट दिल्ली लायंस पांचवें पायदान पर खिसक गई है.