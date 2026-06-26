IND VS IRE: क्या वैभव सूर्यवंशी को इग्नोर करना पड़ गया भारी? श्रेयस अय्यर से कहां हुई गलती, वो एक ओवर और बदल गया खेल…

IND vs IRE: आयरलैंड ने बेलफास्ट में भारत को हरा कर इतिहास रच दिया है. उन्होंने टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया को हराया है.इससे पहले ये टीम कभी भी भारत को नहीं हरा सकी थी. आयरलैंड ने 18.5 ओवर में ही भारतीय टीम को 148 रन पर ऑल आउट कर दिया. यानि टीम इंडिया 20 तो दूर 19 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई. एक समय आयरलैंड का स्कोर 51 रन पर 4 विकेट था. ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगा. तो चलिए जानते हैं कि मैच का टर्निंग प्वाइंट क्या था?

एक ओवर में 27 रन

मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गंदबाजी करने का फैसला किया था. हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने 30 रन पर आयरलैंड के 4 विकेट ले लिए. वहीं 51 रन के स्कोर पर आयरलैंड का 4 विकेट गिर चुका था. 51 रन के स्कोर पर जब आयरलैंड ने 4 विकेट खो दिए तब ऐसा लग रहा था कि टीम कुल 15 ओवर भी नहीं खेल पाएगी, लेकिन लोरकान टकर और गैरेथ डेलानी आयरलैंड टीम के लिए तारणहार बने. दोनों बल्लेबाजों के बीच 64 रनों की बेहद जरूरी साझेदारी हुई. टकर 36 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हो गए. उनके आउट होने के बाद डेलानी ने कमान संभाला उन्होने प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में 27 रन बनाए. इसी ओवर में उन्होने 3 छक्के और 2 चौके लगाए. यहीं पर ऐसा लगा आयरलैंड कॉन्फिडेंस हाई हो गया. आयरलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 183 रन का लक्ष्य रखा.

पावरप्ले में गिरा 3 विकेट

182 रन के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम का पहला विकेट 16 रन के स्कोर पर गिरा जब सैमसन दूसरे ओवर की पहली बॉल पर आउट हो गए. डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज जय मूंदड़ा की पहली ही बॉल पर सैमसन बोल्ड हो गए. वहींं भारत का दूसरा विकेट चौथे ओवर में गिरा जब मैथ्यू होलार्ड ने दूसरी बॉल पर ही ईशान किशन को आउट कर दिया. टीम इंडिया में 3 साल बाद वापसी और कप्तानी डेब्यू पर श्रेयस अय्यर नाकाम रहे. डेब्यू कर रहे होलार्ड ने ही उन्हें भी आउट कर दिया. अय्यर सिर्फ 3 रन बना सके. भारत का पावरप्ले में ही तीसरा विकेट गिर गया है.

इसके बाद अभिषेक शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली. लेकिन वो टीम इंडिया को जीता नहीं सके. लगातार विकेटों का पतन होता रहा और भारतीय टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई.