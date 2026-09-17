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हरमनप्रीत कौर पर उठ रहे सवाल, पूर्व क्रिकेटर ने कहा- ‘इस्तीफा दे दो… ‘मंधाना को कमान देने की बात कही

डायना एडुल्जी ने भारतीय विमेंस टीम की कप्तानी को लेकर अपनी राय रखी है. उन्होंने हरमनप्रीत कौर से कप्तानी छोड़कर स्मृति मंधाना को जिम्मेदारी देने की अपील की है. एडुल्जी का मानना है कि टीम को भविष्य के नेतृत्व के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए.

By: Satyam Sengar | Published: September 17, 2026 5:07:27 PM IST

हरमनप्रीत कौर को कप्तानी छोड़ने की सलाह.
हरमनप्रीत कौर को कप्तानी छोड़ने की सलाह.


भारत की पूर्व दिग्गज क्रिकेटर डायना एडुल्जी ने भारतीय विमेंस टीम की कप्तानी को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने हरमनप्रीत कौर से कप्तानी छोड़ने और स्मृति मंधाना को टीम की कमान सौंपने की अपील की है. एडुल्जी का मानना है कि भारत को अभी से भविष्य की कप्तानी के बारे में सोचना चाहिए. उनके मुताबिक, स्मृति मंधाना को लंबे समय तक कप्तानी का मौका दिया जाएगा तो वह इस जिम्मेदारी में खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगी.

एडुल्जी ने कहा कि कप्तानी में बदलाव के लिए बहुत देर नहीं करनी चाहिए. उनका कहना है कि अगले वनडे विश्व कप तक हरमनप्रीत कौर 40 साल के करीब पहुंच जाएंगी. ऐसे में स्मृति मंधाना को अभी से लगातार कप्तानी का अनुभव देना टीम के लिए काम आ सकता है. एडुल्जी ने साथ ही दो युवा खिलाड़ियों को उपकप्तान बनाकर भविष्य के लिए तैयार करने की बात भी कही है.

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जेमिमा और शेफाली को भी मिल सकती है जिम्मेदारी
डायना एडुल्जी ने जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा के नाम उपकप्तानी के लिए सुझाए हैं. उनका मानना है कि इन दोनों खिलाड़ियों को अभी से नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाए तो आगे चलकर वे टीम की कमान संभालने के लिए तैयार हो सकती हैं. हालांकि, फिलहाल हरमनप्रीत कौर ही 2026 एशियन गेम्स में भारतीय विमेंस टीम की कप्तान हैं. विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 22 सितंबर तक खेली जा रही है. भारत 18 सितंबर को क्वार्टर फाइनल में जापान से भिड़ेगा.

विश्व कप जीतने के बाद भी कप्तानी पर सवाल
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी को लेकर बहस भारत की 2025 विश्व कप जीत के बाद भी थमी नहीं है. पूर्व भारतीय कप्तान शांता रंगास्वामी ने भी उस समय कहा था कि अब कप्तानी में बदलाव पर विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने हरमनप्रीत की बल्लेबाजी और फील्डिंग की तारीफ की थी, लेकिन माना था कि रणनीतिक फैसलों में उनसे कभी-कभी चूक हो जाती है. रंगास्वामी के मुताबिक, कप्तानी का दबाव हटने पर हरमनप्रीत बल्लेबाज के तौर पर ज्यादा योगदान दे सकती हैं. टी20 क्रिकेट में उनके प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हरमनप्रीत ने कप्तानी छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया है.

Tags: Harmanpreet Kaur
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