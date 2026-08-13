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IND vs SL: ध्रुव जुरेल को लगी डांट, प्रदर्शन सुधारने की सलाह, पहला टेस्ट खेलना मुश्किल

ध्रुव जुरेल को टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए बल्लेबाजी में सुधार करने की सलाह मिली है. जुरेल लगातार बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं. से में शायद उन्हें पहले टेस्ट में मौका मिलना मुश्किल लग रहा है.

By: Satyam Sengar | Published: August 13, 2026 1:35:59 PM IST

ध्रुव जुरेल को प्रदर्शन सुधारने की सलाह.
ध्रुव जुरेल को प्रदर्शन सुधारने की सलाह.


भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए बल्लेबाजी में सुधार करने की सलाह दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट जुरेल के हालिया प्रदर्शन से खुश नहीं है. वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्टूबर में 125 रन की शानदार पारी खेलने के बाद जुरेल लगातार बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं. इसके बाद उनके स्कोर 44, नाबाद 6, 14, 13, 0, 2 और 19 रन रहे हैं. ऐसे में शायद उन्हें पहले टेस्ट में मौका मिलना मुश्किल लग रहा है.

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में जुरेल के खेलने की उम्मीद है, लेकिन उनकी जगह अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा रही है. सरफराज खान के टीम में आने से मिडिल ऑर्डर में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है. रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता और गुवाहाटी में जुरेल के प्रदर्शन से टीम मैनेजमेंट काफी निराश था. उन्हें साफ तौर पर बताया गया कि अगर वह विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर टीम में बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी बल्लेबाजी में लगातार सुधार करना होगा.

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लगातार खराब प्रदर्शन बना चिंता की वजह
सफेद गेंद के क्रिकेट, आईपीएल और अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भी जुरेल उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में वह सिर्फ 19 रन बना पाए. टीम मैनेजमेंट को उनके कम स्कोर से ज्यादा इस बात ने परेशान किया है कि वह कई मौकों पर अपना विकेट आसानी से गंवा बैठे. अब गॉल में होने वाला टेस्ट जुरेल के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका हो सकता है. यहां अच्छी पारी खेलकर वह टीम मैनेजमेंट का भरोसा फिर से जीत सकते हैं.

पंत के साथ स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की भूमिका पर नजर
टीम मैनेजमेंट ने पिछले दो साल में जुरेल को काफी मौके और समर्थन दिया है, लेकिन वह अभी तक टेस्ट प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं. पहली पसंद के विकेटकीपर ऋषभ पंत की मौजूदगी में जुरेल को विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में मौका दिया जा रहा है. भारत मिडिल ऑर्डर में एक दाएं हाथ के बल्लेबाज की तलाश में है और करुण नायर को दोबारा मौका देने को लेकर मैनेजमेंट उत्साहित नहीं दिख रहा. ऐसे में जुरेल के पास लंबा मौका हासिल करने का अच्छा अवसर है, लेकिन इसके लिए उन्हें लगातार रन बनाने होंगे.

Tags: Dhruv Jurel
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