MS Dhoni का टीम चयन को लेकर फिर खुला पोल! पहले भी माही पर लग चुके हैं आरोप

Dhoni-Irfan Controversy: इरफ़ान पठान के वायरल वीडियो ने धोनी की 'हुक्का पार्टी' से जुड़ी सच्चाई उजागर की। क्या धोनी और पठान के रिश्ते में सब ठीक है?

Published By: Shivani Singh
Published: September 7, 2025 17:18:00 IST

Dhoni-Irfan Controversy: एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी विवादों के घेरे में आ गए हैं। इस बार विवाद उनकी दोस्ती और टीम चयन को लेकर है। हाल ही में सोशल मीडिया पर इरफ़ान पठान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो बोलते हुए नजर आए कि उन्हें धोनी की ‘हुक्का पार्टी’ में शामिल न होने की वजह से टीम में नहीं चुना जाता था। इस वीडियो ने धोनी और पठान के रिश्तों पर नई बहस छेड़ दी है, और एक बार फिर से क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है ?

दरअसल सोशल मीडिया पर एक 5 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें इरफ़ान पठान ने कहा था कि उन्हें टीम में इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वह धोनी की ‘हुक्का पार्टी’ में शामिल नहीं हुए थे। सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस मामले पर धोनी की काफी आलोचना भी की, लेकिन धोनी के पूर्व मैनेजर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।

आपको बता दें कि MS  धोनी के पूर्व मैनेजर युद्धजीत दत्ता ने बल्ले की एक तस्वीर शेयर की है जिस पर एक्स लिखा है, जिस पर धोनी और पठान दोनों के हस्ताक्षर हैं और साथ में ‘विद लव’ लिखा है। युद्धजीत ने लिखा, “एमएस धोनी और इरफ़ान पठान की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती है जिसे देखने का मुझे सौभाग्य मिला। सालों पहले, मैं धोनी और कुछ अन्य क्रिकेटरों को मैनेज कर रहा था। पेप्सी कंपनी के एक शूट के दौरान, माही, इरफ़ान और मैं एक वैन में घूम रहे थे।”

वायरल वीडियो में इरफ़ान पठान ने क्या कहा था?

आपको बताते चलें कि वायरल वीडियो में इरफ़ान पठान ने कहा था, “मुझे किसी के कमरे में जाकर हुक्का लगाना पसंद नहीं है। सब जानते हैं और कभी-कभी इस बारे में बात न करना ही बेहतर होता है। एक क्रिकेटर का काम मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करना होता है, मैं इसी पर ध्यान देता था।”

मनोज तिवारी ने भी लगाए थे आरोप 

इससे पहले हाल ही में बंगाल के लिए घरेलु क्रिकेट खेलने वाले मनोज तिवारी ने भी धोनी के बारे कहा था कि शायद धोनी मुझे पसंद नहीं करते हैं इसलिए मुझे टीम में  ज्यादा मौके नहीं मिले।”  इसके बाद मोहित शर्मा ने भी धोनी पर गाली देने का आरोप लगाया कि “विकेट लेने के बाद भी उन्होंने मुझे गाली दी क्योंकि कुछ ग़लतफ़हमी हो गई थी।  उन्होंने ईश्वर को गेंदबाजी के लिए बुलाया था और मुझे लगा कि उन्होंने मुझे बुलाया”

