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बप्पा की विदाई पर रो पड़ीं चहल की Ex-Wife, गणपति विसर्जन के दौरान फूट-फूटकर रोईं, VIDEO वायरल

Dhanashree Verma Emotional Video: भारतीय क्रिकेट युजवेंद्र चहल की एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा बुधवार को गणपति विसर्जन के दौरान काफी इमोशनल हो गई. बप्पा की विदाई के समय धनश्री वर्मा की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो फूट-फूटकर रोने लगीं. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 17, 2026 6:09:45 PM IST

धनश्री वर्मा का इमोशनल वीडियो वायरल.
धनश्री वर्मा का इमोशनल वीडियो वायरल.


Dhanashree Verma Emotional Video: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी और मशहूर कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में धनश्री वर्मा फूट-फूटकर रोते हुए दिखाई दे रही हैं. दरअसल, यह वीडियो गणपति विसर्जन के समय है. धनश्री वर्मा ने हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के मौके पर बड़े ही धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया. बुधवार (16 सितंबर) को धनश्री वर्मा गणपति बप्पा का विसर्जन किया. इस दौरान वह बेहद इमोशनल हो गई थीं, जिससे उनकी आंखो से आंसू छलक पड़े. इस दौरान किसी ने उनका रोते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

बप्पा की विदाई पर धनश्री का भावुक वीडियो

वायरल वीडियो में धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) गणपति बप्पा के विसर्जन के दौरान रोती हुई दिखाई दे रही हैं. उनके आसपास भक्तों की भीड़ भी दिखाई दे रही है. बप्पा की विदाई पर धनश्री पारंपरिक परिधान में नजर आ रही हैं. वह बप्पा के विसर्जन के दौरान अपने आंसुओं को नहीं रोक पाईं और फूट-फूटकर रोने लगीं. यह भावुक पल कैमरे में कैद हो गया. उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. ऐसे में उनकी मां और एक दोस्त ने उन्हें गले लगाकर संभालने की कोशिश की. इसके बाद धनश्री ने गणपति विसर्जन की सभी रस्में निभाईं और हाथ जोड़कर बप्पा को भावुक विदाई दी.

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कौन हैं धनश्री वर्मा?

धनश्री वर्मा एक पॉपुलर कोरियोग्राफर, यूट्यूबर और डेंटिस्ट हैं. उन्होंने श्यामक डावर से डांस की ट्रेनिंग ली है. धनश्री डांस रियलिटी शो ‘झलक दिखला जा 11’ की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 60 लाख फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर इंस्टाग्राम पर डांस की वीडियो शेयर करती रहती हैं.

धनश्री का चहल से हुआ था तलाक

धनश्री वर्मा भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अपने रिश्ते को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं. दरअसल, धनश्री ने चहल से शादी रचाई थी, लेकिन फिर बाद में उन दोनों का तलाक हो गया. उन दोनों की मुलाकात कोविड-19 के दौरान हुई थी, जब चहल ने डांस सीखने के लिए उनसे संपर्क किया था. इसके बाद वे दोनों पहले दोस्त बने और फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. दिसंबर 2020 में उन दोनों ने गुरुग्राम में शादी रचाई, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला. तलाक की याचिका में सामने आया कि वे दोनों जून 2022 से ही अलग रह रहे थे. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत मार्च 2025 में उन दोनों का तलाक हो गया.

Tags: dhanashree vermaviral video
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