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SL New Test Captain: धनंजय ने छोड़ी श्रीलंका की टेस्ट कप्तानी, भारत के खिलाफ हारे थे सीरीज, अब इस दिग्गज को मिली कमान

Dhananjaya de Silva Steps Down: धनंजय डी सिल्वा ने श्रीलंका की टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है. उन्होंने खुद बोर्ड को लेटर लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी. उनके जाने के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने नए कप्तान का एलान भी कर दिया है. जानें बोर्ड ने किसे बनाया नया टेस्ट कप्तान और कैसा रहा धनंजय का कप्तानी रिकॉर्ड?

By: Ankush Upadhayay | Published: October 8, 2026 3:53:10 PM IST

धनंजय डी सिल्वा के इस्तीफे के बाद कुसल मेंडिस को श्रीलंका का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया.
धनंजय डी सिल्वा के इस्तीफे के बाद कुसल मेंडिस को श्रीलंका का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया.


Dhananjaya de Silva Steps Down: श्रीलंका की टेस्ट क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. धनंजय डी सिल्वा ने अचानक टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है. उनकी जगह पर कुसल मेंडिस को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है. कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) पहले से श्रीलंका की व्हाइट-बॉल टीम की कमान संभाल रहे थे. उन्हें टेस्ट टीम की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है.

यह बड़ा बदलाव भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद हुआ है. अगस्त में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेली गई थी. इस सीरीज में धनंजय डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) की कप्तानी में श्रीलंका को 1-0 से हार झेलनी पड़ी थी. अब धनंजय डी सिल्वा ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है.

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धनंजय डी सिल्वा का कप्तानी रिकॉर्ड

धनंजय डी सिल्वा को जनवरी 2024 में श्रीलंका का टेस्ट कप्तान बनाया गया था. उनकी कप्तानी में श्रीलंका का रिकॉर्ड 7 जीत, 8 हार और 3 ड्रॉ का रहा. उनकी कप्तानी में सबसे अच्छा दौर साल 2024 में ही थी, जब श्रीलंका ने बांग्लादेश में 2-0 से सीरीज जीती. इसके बाद ओवल में जीत हासिल की, लेकिन सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. फिर श्रीलंका ने घर पर न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया. हालांकि, 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत के बीच साउथ अफ्रीका (अवे) और ऑस्ट्रेलिया (होम) के खिलाफ लगातार चार हार का भी सामना करना पड़ा.

क्या आगे नहीं खेलेंगे धनंजय?

धनंजय डी सिल्वा ने 3 साल से भी कम समय के अंदर टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है. धनंजय ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) को लेटर लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी. उनका कहना है कि अब टेस्ट टीम की कमान किसी नए खिलाड़ी को दी जानी चाहिए. हालांकि उन्होंने यह साफ किया है कि वह खिलाड़ी के तौर पर खेलना जारी रखेंगे.

श्रीलंका ने कुसल मेंडिस को बनाया कप्तान

धनंजय डी सिल्वा के इस्तीफे के बाद SLC ने स्टार बल्लेबाज कुसल मेंडिस को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया है. 31 साल के कुसल मेंडिस अब वनडे और टी20 के बाद टेस्ट टीम की जिम्मेदारी भी संभालेंगे.

Tags: kusal mendisSri Lanka Cricket
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