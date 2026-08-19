IND vs SL: मानव सुथार को पछाड़ प्लेयर ऑफ द मैच ले उड़े पड्डिकल, फिर बोले-मैं उम्मीद भी नहीं…

Devdutt Padikkal Statement: भारत ने गाले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इस जीत में भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल का योगदान बेहद खास रहा. उन्होंने पहली पारी में शानदार 167 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में 44 रन की उपयोगी पारी खेली. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. मैच के बाद पडिक्कल ने अपनी पारी, पिच और भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर खुलकर बात की.

देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर के सफर पर कहा, “मेरे करियर में यह एक शानदार अनुभव रहा है. मैंने धर्मशाला से टेस्ट डेब्यू किया, फिर पर्थ में खेला और अब गाले में खेलने का मौका मिला. इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकता था. मुकाबला शानदार रहा. हमने काफी अच्छा क्रिकेट खेला और टीम की जीत से मैं बहुत खुश हूं.” उनके इस बयान से साफ है कि अलग-अलग परिस्थितियों में खेलने का अनुभव उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है.

तीसरे दिन से बढ़ी गेंदबाजों की चुनौती

गाले की पिच के बारे में पडिक्कल ने कहा; “विकेट में पांच दिनों के दौरान स्वाभाविक बदलाव आया. लेकिन यह एक शानदार टेस्ट विकेट थी. पांचों दिन इस पर क्रिकेट अच्छी तरह खेला गया. तीसरे दिन के बाद पिच पर गेंद ज्यादा घूमने लगी. आखिर में मुकाबला इस बात पर था कि कौन अपनी स्किल का बेहतर इस्तेमाल करता है और मुझे लगता है कि हमने ऐसा अच्छी तरह किया.”

पडिक्कल की पारी ने रखी जीत की नींव

पडिक्कल की 167 रन की पारी भारत की पहली पारी की सबसे अहम पारियों में से एक रही. उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इसके बाद दूसरी पारी में 44 रन बनाकर उन्होंने भारत की बढ़त को और मजबूत करने में मदद की. उनकी बल्लेबाजी ने श्रीलंका पर दबाव बनाने में अहम भूमिका निभाई. भारत ने इस जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब टीम इंडिया की नजर दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा करने पर होगी.