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देवदत्त पडिक्कल बने ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’, अपनी पारी से खुश, बताया ड्रेसिंग रूम में क्या बनी थी रणनीति

Devdutt Padikkal Player of the Series: देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता. लंबे समय बाद टीम में वापसी के बाद उन्होंने दूसरे टेस्ट में 117 रन की शानदार पारी खेली.

By: Satyam Sengar | Published: August 27, 2026 6:04:21 PM IST

देवदत्त पडिक्कल को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड.
देवदत्त पडिक्कल को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड.


Devdutt Padikkal Player of the Series: देवदत्त पडिक्कल को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. लंबे समय बाद टेस्ट टीम में वापसी करने वाले पडिक्कल ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया. दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 193 गेंदों पर 117 रन की बेहतरीन पारी खेली. हालांकि भारत यह मुकाबला जीत नहीं सका, लेकिन पडिक्कल अपनी भूमिका से खुश हैं. उन्होंने कहा कि अगर टीम इस मैच में भी जीत हासिल करती तो और अच्छा लगता, लेकिन वह अपने योगदान से संतुष्ट हैं.

पडिक्कल ने श्रीलंका की परिस्थितियों और पिच को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि एसएससी की पिच गॉल की पिच से काफी मिलती-जुलती थी. दोनों जगह विकेट धीमा था और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने इन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ लिया. उन्होंने धीमी पिच पर अच्छी स्पिन खेलने के लिए योजना को जरूरी बताया. उनके मुताबिक टीम के ड्रेसिंग रूम में स्पिन गेंदबाजी का सामना करने को लेकर काफी चर्चा हुई थी और सभी बल्लेबाज अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान पर उतरे.

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टीम से बाहर रहने के दौरान मेहनत पर दिया जोर
भारतीय बल्लेबाज ने लंबे समय तक टेस्ट टीम से बाहर रहने के अनुभव को भी साझा किया. उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलना चाहता है, लेकिन प्लेइंग XI में चयन उसके हाथ में नहीं होता. ऐसे में खिलाड़ी के नियंत्रण में सिर्फ मेहनत करना और मौका मिलने के लिए तैयार रहना है. पडिक्कल ने कहा कि वह लगातार मेहनत करते रहे और जब भी मौका मिला, टीम के साथियों की मदद करने की कोशिश की.

श्रीलंका में प्रदर्शन ने मजबूत किया दावा
श्रीलंका दौरे पर पडिक्कल का प्रदर्शन उनके लिए काफी अहम माना जा रहा है. धीमी और स्पिन के अनुकूल पिचों पर उन्होंने समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और टीम को जरूरी रन दिए. दूसरे टेस्ट में शतक लगाने के अलावा उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में अपनी तकनीक और संयम का भी परिचय दिया. प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार उनकी वापसी को और खास बनाता है. अब उनकी नजरें आने वाले मुकाबलों में इसी लय को बरकरार रखने पर होंगी.

Tags: Devdutt PadikkalIND vs SL
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