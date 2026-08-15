देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, स्वतंत्रता दिवस पर गॉल टेस्ट में जड़ा शतक, ऐसा करने वाले पहले भारतीय

Devdutt Padikkal Century, Galle Test: भारतीय स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शतक लगा दिया है. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे देवदत्त पडिक्कल ने 134 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्के आए. यह उनके टेस्ट और इंटरनेशनल करियर का पहला शतक है. इससे पहले उन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट मैच खेले थे, जिसकी 3 पारियों में 1 अर्धशतक की मदद से 90 रन बनाए थे. हालांकि उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले. साई सुदर्शन के चोटिल होने की वजह से देवदत्त पडिक्कल को श्रीलंका दौरे पर पहले टेस्ट मैच में मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई.

पडिक्कल ने किया बड़ा कारनामा

गॉल टेस्ट में शतक लगाने के साथ ही देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) ने ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है. वह भारत के दूसरे बाएं हाथ के ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 21वीं सदी में नंबर 3 पर खेलते हुए टेस्ट शतक लगाया है. इससे पहले सौरव गांगुली ने साल 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ यह कारनामा किया था. इतना ही नहीं, पडिक्कल भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शतक लगाया है.

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नंबर-3 के लिए ठोकी दावेदारी

देवदत्त पडिक्कल ने इस शतक के साथ ही भारतीय टेस्ट टीम में नंबर-3 के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है. दरअसल, चेतेश्वर पुजारा के रिटायरमेंट के बाद भारतीय टीम को तीसरे नंबर के बल्लेबाज की तलाश थी. अभी तक कई बल्लेबाज टेस्ट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी कर चुके हैं, लेकिन कोई अपनी जगह पक्की नहीं कर पाया. भारत के लिए नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए आखिरी बार शुभमन गिल ने टेस्ट में सेंचुरी लगाई थी. उन्होंने सितंबर 2024 में चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ यह कारनामा किया था.

इसके बाद से भारत ने टेस्ट में नंबर-3 पर 7 अलग-अलग बल्लेबाजों को आजमाया, लेकिन कोई शतक नहीं लगा सका. इस दौरान नंबर-3 के बल्लेबाजों ने 35 पारियों में कुल मिलाकर 27.28 की औसत से रन बनाए, जिसमें सिर्फ 5 बार 50 से ज्यादा का स्कोर किया. अब देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में शतक लगाकर इस सिलसिले को तोड़ दिया है.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की. यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर रन आउट हो गए. वहीं, केएल राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए. फिलहाल देवदत्त पडिक्कल शतक बनाकर खेल रहे हैं. उनके साथ शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद हैं, जो 16 रन बनाकर खेल रहे हैं. भारत ने पहले दिन अभी तक 1 विकेट के नुकसान पर 236 रन बना लिए हैं.