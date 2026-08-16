‘बाहर बैठकर देखता रहा…’, गॉल में शतक जड़ते ही पडिक्कल का छलका दर्द, ऐतिहासिक पारी पर किया खुलासा

Devdutt Padikkal Emotional Interview: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के पहले दिन बेहतरीन बल्लेबाजी की. उन्होंने गॉल में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया. पडिक्कल ने 134 गेंदों पर 9 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना शतक पूरा किया. 26 साल के देवदत्त पडिक्कल को लंबे इंतजार के बाद टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला है. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2024 में खेला था, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था.

पडिक्कल ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके फिर से टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाई और फिर श्रीलंका के खिलाफ मौके को भुनाते हुए शतक लगा दिया. इस पारी के बाद देवदत्त पडिक्कल का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने इस सफर पर बात की है.

पडिक्कल ने इंटरव्यू में क्या कहा?

BCCI ने रविवार (16 अगस्त) को सोशल मीडिया पर देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) के इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में पडिक्कल ने टीम इंडिया से लंबे वक्त तक बाहर रहने के अपने सफर के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि यह आसान बिल्कुल नहीं रहा. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उस वक्त को मैंने जाया नहीं किया, बल्कि अपनी बल्लेबाजी पर काम किया, जिसकी वजह से और बेहतर हुआ.

देवदत्त पडिक्कल ने अपनी पारी के बारे में भी बात की.

उन्होंने कहा, ‘इस पारी में, मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी उस थकान और कमजोरी के बावजूद खेलते रहना, खासकर तीसरे सेशन के दौरान. मुझे लगता है कि बहुत गर्मी थी और हमारे शरीर से काफी पानी निकल रहा था. हमें लगातार पसीना आ रहा था. इसलिए यह बहुत जरूरी था कि मैं हिम्मत न हारूं और आगे बढ़ता रहूं.’ पडिक्कल ने बताया कि गॉल की पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं था. खासकर इत बात का ध्यान रखना था कि बहुत ज्यादा खराब शॉट न खेलें.

पडिक्कल ने पहली पारी में केएल राहुल के साथ मिलकर 150 रनों की बड़ी पार्टनरशिप की. इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई स्पिनर्स के खिलाफ संभलकर बल्लेबाजी और मौका मिलने पर शॉट्स भी लगाए.

पडिक्कल को कैसे मिला मौका?

बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2024 के अंत में खेला था. इसके बाद पडिक्कल डेढ़ साल से भी ज्यादा समय तक टीम इंडिया से दूर रहे. अब आखिरकार अगस्त 2026 में पडिक्कल को श्रीलंका के खिलाफ खेलने का मौका मिला है. उन्होंने कहा ‘मेरे लिए धैर्य का मतलब उस अनुभव से जुड़ा है जो मैंने इस मैच से पहले हासिल किया. मुझे लगता है कि मेरा पिछला टेस्ट 2024 में था. इसलिए, मुझे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा और बाहर से खेल को देखना पड़ा. यह कभी आसान नहीं होता. लेकिन साथ ही, इससे मुझे अपने खेल पर काम करने और उन चीजों को बेहतर बनाने का समय मिला जिनमें सुधार की जरूरत थी. और मुझे बहुत खुशी है कि उस कड़ी मेहनत का आज अच्छा नतीजा मिला. बहुत अच्छा लग रहा है.’

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था. भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर रन आउट हुए. इसके बाद केएल राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए. वहीं, कप्तान शुभमन गिल 16 रन बनाकर आउट हो गए. फिलहाल देवदत्त पडिक्कल 131 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि दूसरे छोर पर ऋषभ पंत 27 रन बनाकर खेल रहे हैं. भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना लिए हैं. दूसरे दिन बारिश होने की वजह से अभी तक खेल शुरू नहीं हो पाया है.