IND A vs NZ A: न्यूजीलैंड में पडिक्कल के साथ हो गया खेला? अंपायर की गलती से टूटा दिल, 199 रन पर लौटे

Devdutt Padikkal Dismissed on 199: इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में पहली पारी में 113 रन पर ढेर हुई भारतीय टीम ने दूसरी पारी में शानदार पलटवार किया. देवदत्त पडिक्कल ने शानदार पारी खेली, लेकिन अंपायर की गलती से उनका दिल टूट गया. दरअसल, अंपायर ने देवदत्त पडिक्कल को 199 रन के निजी स्कोर पर आउट करार दिया. देवदत्त पडिक्कल के पास अपना दोहरा शतक पूरा करने का मौका था, लेकिन वो खराब अंपायरिंग का शिकार हो गए.

पडिक्कल का विकेट विवादों में घिर गया है. वह खुद भी अंपायर के फैसले से हैरान दिखाई दिए, लेकिन उन्हें 199 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटना पड़ा. जानें पूरा मामला…

कैसे आउट हुए देवदत्त पडिक्कल?

दरअसल, यह घटना इंडिया-ए की दूसरी पारी के दौरान हुई. देवदत्त पडिक्कल 199 रन बनाकर खेल रहे थे. इस दौरान जैक गिब्सन ने ओवर की पांचवीं गेंद लेग साइड में डाली, जिसे पडिक्कल ने खेलने की कोशिश की और गेंद उनके करीब से गुजरी. इस दौरान गेंद पैड पर लगी और गेंद ने थोड़ी सी दिशा बदली. उसी दौरान अंपायर को एक आवाज सुना दी और बल्ला भी उसी दिशा में था. अंपायर और विकेटकीपर की ओर से मामूली सी अपील भी हुई, जिस पर अंपायर ने उंगली उठा दी. इसके चलते देवदत्त पडिक्कल 248 गेंदों में 199 रन बनाकर आउट हो गए. वह सिर्फ 1 रन से अपना दोहरा शतक पूरा करने से चूक गए. हालांकि बाद में पता चला कि अंपायर ने उन्हें गलत आउट दिया.

अंपायर ने तोड़ा पडिक्कल का दिल!

देवदत्त पडिक्कल ने अंपायर के फैसले पर नाराजगी जाहिर की. पडिक्कल का कहना था कि उनके बल्ले से नहीं, बल्कि पैड पर लगकर गई थी. उनका बल्ला गेंद से काफी दूर था, लेकिन अंपायर की गलती की वजह से उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा. पडिक्कल अंपायर के इस फैसले का विरोध भी नहीं कर पाए, क्योंकि यह अनऑफिशियल टेस्ट मैच है. इसमें DRS का नियम नहीं होता है. ऐसे में पडिक्कल को अंपायर का फैसला स्वीकार करना पड़ा.

टीम इंडिया ने बनाई बढ़त

इस टेस्ट मैच में इंडिया-ए की टीम पहली पारी में सिर्फ 113 रन के स्कोर पर ढेर हो गई थी. इसके जवाब में न्यूजीलैंड-ए ने पहली पारी में 317 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया और 204 रनों से बढ़त बना ली. अब भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 488 रन बना लिए हैं. इससे तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया-ए ने 284 रनों की बढ़त बनाई. इंडिया-ए की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने 199 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन के बल्ले से 91 रन आए. वहीं, यश राठौड़ ने 66 और वाशिंगटन सुंदर ने नाबाद 51 रन बनाए. फिलहाल वाशिंगटन सुंदर और आकाशदीप क्रीज पर हैं, जो चौथे दिन का खेल शुरू होने पर बल्लेबाजी करने आएंगे.