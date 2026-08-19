Home > खेल > Devdutt Padikkal: ब्राह्मण या राजपूत… गॉल में POTM जीतने वाले पडिक्कल की क्या है जाति, किस राज्य से ताल्लुक?

Devdutt Padikkal: ब्राह्मण या राजपूत… गॉल में POTM जीतने वाले पडिक्कल की क्या है जाति, किस राज्य से ताल्लुक?

Devdutt Padikkal Caste: भारतीय स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट मैच में धमाकेदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहली पारी में 167 और दूसरी पारी में 44 रन बनाए. इस शानदार प्रदर्शन के लिए पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. जानें देवदत्त पडिक्कल के बारे में...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 19, 2026 6:37:31 PM IST

गॉल टेस्ट में POTM जीतने वाले देवदत्त पडिक्कल की क्या है जाति?
गॉल टेस्ट में POTM जीतने वाले देवदत्त पडिक्कल की क्या है जाति?


Devdutt Padikkal Caste: भारत ने श्रीलंका को गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 165 रनों से बुरी तरह हराया. इस मैच में भारतीय टीम के बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहली पारी में 167 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. इसके बाद पडिक्कल ने दूसरी पारी में भी 44 रन बनाए. वह भारत की ओर से इस टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. पडिक्कल के इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवॉर्ड दिया गया. भारत की जीत के बाद देवदत्त पडिक्कल की खूब चर्चा हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि देवदत्त पडिक्कल के बारे में सारी डिटेल्स…

किस राज्य से आते हैं देवदत्त पडिक्कल?

भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल का जन्म 7 जुलाई, 2000 को केरल के मल्लपुरम जिले के एडप्पल (Edappal) में हुआ था. हालांकि बाद में पडिक्कल का परिवार बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया था. वह बेंगलुरू में भी पले-बढ़े, जिसके बाद क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा. घरेलू क्रिकेट में वह कर्नाटक के लिए खेलते हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद आईपीएल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अपना डेब्यू किया. इसके बाद उसी साल भारतीय टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल में भी डेब्यू किया. फिलहाल वो भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं.

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क्या है देवदत्त पडिक्कल की जाति?

देवदत्त पडिक्कल मूल रूप से केरल के एक हिंदू मलयाली परिवार से आते हैं. उनके पिता का नाम बाबुनु कुन्नाथ और माता का नाम अंबिली पडिक्कल है. जानकारी के अनुसार, देवदत्त को अपना सरनेम उनकी माता के वंश से मिला है. दरअसल, केरल के कुछ विशिष्ट समुदायों में मातृसत्तात्मक (Matrilineal) परंपरा का पालन किया जाता है. इसके अनुसार, देवदत्त को अपने पिता के उपनाम (कुन्नाथ) की जगह माता यानी पडिक्कल का सरनेम मिला है.

बता दें कि केरल के इतिहास में ‘पडिक्कल’ (Padikkal) सरनेम पारंपरिक रूप से नायर (Nair), ब्राह्मण (Brahmin) या कुछ अन्य उच्च जातियों और समुदायों के प्रतिष्ठित या शिक्षित प्राचीन परिवारों से जुड़ा रहा है. हालांकि क्रिकेट या उनके उनके परिवार ने कभी भी अपनी जाति को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है.

देवदत्त पडिक्कल का सफर

26 साल के इस बल्लेबाज का सफर इतना आसान नहीं रहा है. जब पडिक्कल ने अपने करियर की शुरुआत की और तेजी से आगे बढ़ने लगे, तो उन्हें गंभीर पेट की बीमारी हो गई. इसकी वजह से पडिक्कल ने अपना काफी वजन खो दिया और फॉर्म भी चली गई. इसके बाद उन्होंने मैदान पर वापसी की और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया. इसके चलते उन्हें मार्च, 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में मौका मिला. इस मैच में उन्होंने पहली ही पारी में 65 रन बनाए. हालांकि उन्हें टेस्ट मैच में ज्यादा मौके नहीं मिले और वह टीम से बाहर हो गए.

ये भी पढ़ें: Manav Suthar: जाट या राजपूत नहीं, तो क्या है मानव सुथार की जाति, किस धर्म और राज्य से है संबंध?

श्रीलंका दौरे पर मिला मौका

देवदत्त पडिक्कल ने करीब 2 सालों बाद भारतीय टेस्ट टीम में दोबारा वापसी की. श्रीलंका दौरे के लिए पडिक्कल को स्क्वाड में चुना गया, लेकिन उनका खेलना पक्का नहीं था. इस बीच साई सुदर्शन चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए, जिसके चलते पडिक्कल को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला. उन्होंने इस मौके को भुनाया और श्रीलंका के खिलाफ पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगाकर अपनी जगह पक्की कर ली. उन्होंने पहली पारी में 167 और दूसरी पारी में 44 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

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