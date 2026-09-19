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BCCI सेक्रेटरी ने झूठ कहा था? मुंबई में ही थे अजीत अगरकर, फिर भी बताया- शहर से दूर हैं…

अजीत अगरकर का BCCI के हेड सेलेक्टर के तौर पर कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है. उनकी एक अहम बैठक में गैरहाजिरी को लेकर अब नई रिपोर्ट सामने आई है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने उन्हें शहर से बाहर बताया था, जबकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वह मुंबई के आसपास थे.

By: Satyam Sengar | Published: September 19, 2026 4:04:15 PM IST

देवजीत सैकिया ने झूठ कहा था?
देवजीत सैकिया ने झूठ कहा था?


भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मेंस सेलेक्शन कमिटी के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल इस महीने खत्म होने वाला है. उनके जाने से पहले अब एक अहम बैठक में उनकी गैरहाजिरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. शुरुआत में माना जा रहा था कि अगरकर अपना कार्यकाल आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक बाद में उन्हें संकेत मिले कि बोर्ड उन्हें आगे जारी नहीं रखना चाहता. ऐसे में 2027 वनडे विश्व कप से पहले सेलेक्शन कमिटी को नया हेड मिल सकता है.

सितंबर के पहले सप्ताह में बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के प्रदर्शन की रिव्यू के लिए एक बैठक बुलाई थी. भारत को इन दौरों पर लगातार सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. इस बैठक में अगरकर शामिल नहीं हुए थे. उस समय बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने उनकी गैरहाजिरी पर सफाई दी थी, “वह शहर से बाहर थे. बैठक बहुत कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थी और हमारे सेलेक्शन कमिटी सेलेक्शन कमिटी के प्रमुख अजीत शहर में नहीं थे, इसलिए वह बैठक में शामिल नहीं हो सके. वह ऐसी जगह थे, जहां हमारी पूरी कोशिश के बावजूद ऑनलाइन भी बैठक में शामिल नहीं हो सके.”

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अगरकर की गैरहाजिरी पर नया दावा
अब  एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगरकर मुंबई के आसपास ही थे और ऑनलाइन बैठक में शामिल हो सकते थे. रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना इस बात का संकेत हो सकती है कि अगरकर ने अपना कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाने का फैसला पहले ही कर लिया था. हालांकि, इसके बाद उन्हें दलीप ट्रॉफी के फाइनल में देखा गया था. बैठक में अगरकर के कार्यकाल को लेकर चर्चा होने की बात से भी बीसीसीआई सचिव ने इनकार किया था, “आज की बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई. सेलेक्शन कमिटी को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई.”

पार्थिव पटेल और प्रज्ञान ओझा के नाम
अब बीसीसीआई अगरकर की जगह नए हेड सेलेक्टर की तलाश कर सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल इस पद के लिए प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं. हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी अंतिम फैसला सामने नहीं आया है. इसके अलावा पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा को अंतरिम तौर पर सेलेक्शन कमिटी  की जिम्मेदारी देने पर भी विचार किया जा सकता है. यह बदलाव ऐसे समय हो रहा है, जब भारत 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों में जुटा है.

Tags: ajit agarkarDevajit saikia
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