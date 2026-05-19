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पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे… फिर भी टीम इंडिया से भुवनेश्वर कुमार बाहर, सेलेक्टर्स पर भड़के फैंस!

IPL 2026 में पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे भुवनेश्वर कुमार को अफगानिस्तान सीरीज से बाहर देख फैंस का दिल टूट गया है. आखिर सेलेक्टर्स ने भुवी को क्यों इग्नोर किया?

By: Shivani Singh | Published: May 19, 2026 7:25:59 PM IST

पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे… फिर भी टीम इंडिया से भुवनेश्वर कुमार बाहर, सेलेक्टर्स पर भड़के फैंस!


Bhuvneshwar Kumar not selected in IND vs AFG series: अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने जैसे ही मंगलवार को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच और तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम की घोषणा की, यह साफ हो गया कि अनुभवी तेज गेंदबाज़ों भुवनेश्वर कुमार को टीम में जगह नहीं दी गई है. टीम की घोषणा के तुरंत बाद, प्रशंसकों का गुस्सा चरम पर पहुँच गया. भुवनेश्वर IPL 2026 में जबरदस्त गेंदबाज़ी कर रहे हैं और फ़िलहाल पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं. वहीं प्रशंसक मोहम्मद सिराज को भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी जैसे दिग्गजों की जगह टीम में शामिल करने के फ़ैसले से बेहद नाराज हैं.

भुवनेश्वर का रिकॉर्ड तोड़ IPL प्रदर्शन

प्रशंसकों के इस भारी गुस्से के पीछे कुछ ठोस आँकड़े हैं. भुवनेश्वर कुमार फ़िलहाल IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ सीजन खेल रहे हैं. 13 मैचों में 24 विकेट लेकर, वह पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे बने हुए हैं. एक ऐसे सीजन में जहाँ बल्लेबाज आसानी से 250 से ज़्यादा का स्कोर बना रहे हैं, भुवनेश्वर ने 7.70 का शानदार इकॉनमी रेट बनाए रखा है. इस सीजन में वह IPL के इतिहास में 200 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज़ गेंदबाज भी बने और साथ ही अपने पूरे T20 करियर में 350 विकेटों का मील का पत्थर भी पार किया. चाहे पावरप्ले हो या डेथ ओवर्स, भुवनेश्वर की गेंदबाज़ी का जादू देखते ही बनता है.

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चोटिल हर्षित राणा की जगह भी उन्हें मौका नहीं मिला

क्रिकेट विशेषज्ञ और प्रशंसक, दोनों का मानना ​​है कि टीम इंडिया को फ़िलहाल नंबर 8 पर एक ऐसे गेंदबाज की सख़्त जरूरत है जो बल्ले से भी योगदान दे सके एक ऐसी भूमिका जिसके लिए भुवनेश्वर एकदम सही विकल्प थे. तेज गेंदबाज़ हर्षित राणा फ़िलहाल चोट के कारण टीम से बाहर हैं; ऐसे में चयनकर्ताओं के पास भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल करने का एक बेहतरीन मौका था. हालाँकि, BCCI ने साफ तौर पर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, एक ऐसा फ़ैसला जिससे फ़ैन्स काफ़ी नाराज हैं.

फ़ैन्स ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की

टीम की घोषणा के तुरंत बाद, Twitter (X) और Instagram पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. फ़ैन्स लगातार सेलेक्टर्स के फ़ैसले पर सवाल उठा रहे हैं. एक फ़ैन ने लिखा, ‘भुवनेश्वर कुमार को ODI टीम में क्यों नहीं चुना गया? 2026 IPL के पर्पल कैप होल्डर को इस तरह टीम से बाहर करना दिल तोड़ने वाला है; सेलेक्टर्स उनकी निरंतरता को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं?’ एक अन्य फ़ैन ने पूछा, ‘भुवी (भुवनेश्वर) को मौक़ा क्यों नहीं मिला? नंबर 8 पर उनकी जरूरत थी.’

दोनों सीरीज के लिए भारतीय टीमें

भारत की ODI टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा (फ़िटनेस पर निर्भर), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), KL राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (फ़िटनेस पर निर्भर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, और हर्ष दुबे

भारत की Test टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, KL राहुल (उप-कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, हर्ष दुबे, और गुरनूर बरार

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