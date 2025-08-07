ZIM vs NZ Test Series: टेस्ट नेशन होने के बाद भी जिम्बाब्वे-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज WTC का नहीं हैं हिस्सा, आखिर क्या कहता है ICC का नियम?

ZIM vs NZ Test Series: टी20 ट्राई-सीरीज़ के समापन के बाद, जिम्बाब्वे अब दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए इस वक्त न्यूज़ीलैंड की मेजबानी कर रहा है। पहला मैच 30 जुलाई को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में खेला गया। तो वहीं दूसरा मैच 7 अगस्त से इसी मैदान पर खेला जाना है।

लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि टेस्ट नेशन होने के बाद भी ज़िम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड टेस्ट सीरीज़ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़िम्बाब्वे उन नौ टीमों का हिस्सा नहीं है जो ICC WTC में भाग लेती हैं।

आखिर क्या है इसके पीछे की वजह?

ज़िम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड टेस्ट सीरीज़ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़िम्बाब्वे उन नौ टीमों में शामिल नहीं है जो ICC WTC में भाग लेती हैं। जब 2019 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, तब 31 मार्च 2018 तक शीर्ष नौ रैंकिंग वाली ICC टेस्ट टीमें ही टूर्नामेंट में शामिल हुई थीं और ICC ने अभी तक भाग लेने वाली टीमों की संख्या नहीं बढ़ाई है।

ये टीमें हैं WTC का हिस्सा

इसी कारण, टेस्ट राष्ट्र होने के बावजूद, ज़िम्बाब्वे, आयरलैंड और अफ़ग़ानिस्तान ICC WTC का हिस्सा नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज़, श्रीलंका और बांग्लादेश ही अभी तक ICC WTC का हिस्सा हैं।

वेस्टइंडीज़ के साथ शुरू होगा कीवी टीम का अभियान

इस बीच, पहले ICC WTC चक्र (2019-21) के विजेता, न्यूज़ीलैंड ने अभी तक ICC WTC 2025-27 चक्र में अपनी यात्रा शुरू नहीं की है। कीवी टीम ICC WTC 2025-27 में अपने अभियान की शुरुआत इस साल दिसंबर में घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज़ के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से करेगी।

