IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स के लिए गुड न्यूज! CSK के खिलाफ वापसी करेगा घातक गेंदबाज, कोच ने दिया अपडेट

Lungi Ngidi Fitness Update: दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का मैच 5 मई को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच से पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी इस मुकाबले में वापसी करने के लिए तैयार हैं. दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजी कोच मुनाफ पटेल ने पुष्टि की है कि लुंगी एनगिडी पूरी तरह फिट हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वापसी करने के लिए तैयार हैं.

लुंगी एनगिडी को 25 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में फील्डिंग के दौरान गर्दन में चोट लगी थी. इसके चलते लुंगी एनगिडी अगले कुछ मैचों के लिए बाहर हो गए थे. फिलहाल लुंगी एनगिडी गर्दन की चोट से उबर चुके हैं.

कैच लेते समय लगी थी चोट

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के मैच में फील्डिंग के दौरान लुंगी एनगिडी को गंभीर चोट लगी थी. कैच लेने की कोशिश में लुंगी एनगिडी सिर के बल नीचे गिर गए थे. इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उनका इलाज किया गया. इस चोट की वजह से लुंगी एनगिडी दिल्ली के लिए अगले 2 मैच नहीं खेल पाए थे. अब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच से पहले लुंगी एनगिडी की फिटनेस को लेकर अपडेट आया है.

दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग कोच मुनाफ पटेल ने बताया कि लुंगी एनगिडी पूरी तरह फिट हैं. उन्होंने 2 मैच नहीं खेले, क्योंकि सिर में चोट लगने पर 6 दिन के आराम का नियम लागू होता है. बता दें कि लुंगी एनगिडी की वापसी से दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी यूनिट को काफी मजबूती मिलेगी.

लुंगी की वापसी से बदलेगी दिल्ली की प्लेइंग XI

लुंगी एनगिडी की वापसी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग-11 में बदलाव होगा. पिछले ही मैच में अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने दिल्ली के लिए वापसी की थी. अब लुंगी एनगिडी के आने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाजी अटैक को मजबूती मिलेगी. हालांकि लुंगी एनगिडी की वापसी से काइल जेमिसन को एक बार फिर बेंच पर बैठना पड़ सकता है.

कहां होगा दिल्ली बनाम चेन्नई का मैच?

IPL 2026 का 48वां मैच दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ के नजरिए से काफी अहम होने वाला है. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम के लिए जीत-हार का सिलसिला जारी है. वहीं, अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स अपना आखिरी मैच जीतकर आ रही है. अब दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है.