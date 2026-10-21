दिल्ली कैपिटल्स का बड़ा दांव! IPL में 3 हैट्रिक लेने वाले दिग्गज को बनाया कोच, गांगुली-युवराज के साथ करेंगे काम

Delhi Capitals Spin Bowling Coach: IPL 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने कोचिंग स्टाफ को मजबूत बना रही है. हाल ही में सौरव गांगुली को टीम का हेड कोच बनाया गया था, जबकि युवराज सिंह को बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है. अब फ्रेंचाइजी ने भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर अमित मिश्रा को भी अपने कोचिंग सेटअप में शामिल किया है. अमित मिश्रा को दिल्ली कैपिटल्स का स्पिन बॉलिंग कोच बनाया गया है.

फ्रेंचाइजी ने बुधवार (21 अक्टूबर) को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी. अमित मिश्रा ने अपने IPL करियर का ज्यादातर समय दिल्ली कैपिटल्स के साथ बिताया है. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2 अलग-अलग में कुल 10 सीजन खेले हैं. अमित मिश्रा IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. अब फ्रेंचाइजी ने उन्हें ही अपना स्पिन बॉलिंग कोच बनाया है.

दिल्ली कैपिटल्स ने किया एलान

दिल्ली कैपिटल्स ने बुधवार को सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें मिश्रा ने कहा, ‘मैं खुद को ‘दिग्गज’ तो नहीं कहूंगा, लेकिन IPL में मेरा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. ‘दिल्ली दिलवालों की है’. जब IPL का पहला सीजन हुआ था, तब मैं DC का हिस्सा था. आज, जब मैं अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कर रहा हूं, तो वह भी DC टीम के साथ ही है, और इसलिए मैं बहुत खुश हूं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘बाघ वह है जो कभी अपना शिकार नहीं छोड़ता. दिल्ली मेरी धड़कन है.’ ‘हम दिल्ली के फैंस को वह खुशी देने की कोशिश करेंगे, जिसका वे इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं.’ बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम IPL 2026 में छठे स्थान पर रही थी. 43 साल के पूर्व स्पिनर अमित मिश्रा ने साल 2008 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए IPL डेब्यू किया था. उन्होंने पहले ही मैच में 5 विकेट लिए थे.

The OG Tiger has returned! 🥹 Amit Mishra, our highest ever wicket-taker, is now our spin-bowling coach 💙❤️ https://t.co/pKZS7lNnx5 — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 21, 2026

अमित मिश्रा के नाम IPL में 3 हैट्रिक

अमित मिश्रा IPL इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले स्पिनर हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 3 हैट्रिक ली है. उन्होंने अपनी पहली हैट्रिक IPL 2008 में ही ली थी. इसके बाद उन्होंने 2011 और 2013 में भी 1-1 हैट्रिक ली. अमित मिश्रा ने साल 2008 से 2024 के बीच (सिर्फ 2022 के अलावा) हर IPL सीजन में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (पहले दिल्ली डेयरडेविल्स) डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमों के लिए खेला.

अमित मिश्रा का करियर

करियर की बात करें, तो अमित मिश्रा ने भारत के लिए 22 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 76 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, वनडे में उन्होंने 36 मुकाबलों में 64 विकेट चटकाए हैं, जबकि 10 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 16 विकेट उनके नाम दर्ज हैं. वहीं, IPL की बात करें, तो अमित मिश्रा ने पूरे करियर में कुल 162 मैच खेले, जिसमें 7.37 की इकॉनमी रेट से 174 विकेट लिए.

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