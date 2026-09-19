Abishek Porel Bail: 36 दिन बाद मिली बेल, दुष्कर्म के केस में अभिषेक पोरेल को राहत, क्या है पूरा मामला?

Abishek Porel Bail: दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को बड़ी राहत मिली है. कथित तौर पर दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार हुए अभिषेक पोरेल (Abishek Porel) को जमानत मिल गई है. उन्होंने 36 दिन जेल में बिताए, जिसके बाद अब वे बाहर आ गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, अभिषेक पोरेल को चुंचुड़ा कोर्ट ने जमानत दी है. अभिषेक को कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.

छात्रा का आरोप है कि वह करीब साढ़े तीन साल से अभिषेक पोरेल के साथ रिलेशनशिप में थीं. अभिषेक ने उससे शादी करने का वादा किया था. छात्रा ने लगाया कि रिलेशनशिप के दौरान वो क्रिकेटर के साथ विदेश यात्रा पर गई थीं. हालांकि बाद में क्रिकेटर ने उनसे शादी करने से इन्कार कर दिया. इसके बाद छात्रा ने FIR दर्ज कराई और फिर अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार किया गया था.

अभिषेक पोरेल कब हुए थे गिरफ्तार?

23 साल के युवा क्रिकेटर अभिषेक पोरेल के खिलाफ इसी साल 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के साथ-साथ धारा 311, 318 और BNS के अन्य प्रावधानों के साथ IT अधिनियम की धारा 66 और 72 के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में भी पहुंचा, जिसके बाद अदालत ने पुलिस को पोरेल को गिरफ्तारी का निर्देश दिया था. फिर 11 अगस्त को पुलिस ने अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार किया.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया में कौन देखता है सबसे ज्यादा आईना? अभिषेक शर्मा ने किया खुलासा, अफगान खिलाड़ी का भी लिया नाम

अभिषेक पोरेल का करियर

अभिषेक पोरेल घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलते हैं. उन्होंने साल 2023 में ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए IPL डेब्यू किया था. दिल्ली कैपिटल्स उन्हें विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर तैयार कर रही है. अभिषेक पोरेल ने IPL में 35 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 25.63 की औसत से 769 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक आए. इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में अभिषेक पोरेल ने 32 फर्स्ट क्लास मैचों में 1,408 रन बनाए हैं. वहीं, 23 लिस्ट-ए मैच में उन्होंने 833 रन बनाए हैं. टी20 क्रिकेट की बात करें, तो अभिषेक पोरेल ने 61 मैच में 1,590 रन बनाए हैं.