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IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, 5 विकेट लेकर बना डाले कई वर्ल्ड रिकॉर्ड

Deepti Sharma World Record: भारतीय महिला स्पिनर दीप्ति शर्मा ने विश्व क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना दर्ज करा लिया है. वह महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 15, 2026 11:40:08 AM IST

दीप्ति शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड.
दीप्ति शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड.


Deepti Sharma World Record: भारतीय महिला टीम की स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है. विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए. इसके दम पर भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया. दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च करके 5 विकेट चटकाए. यह विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक है. इस प्रदर्शन के दम पर दीप्ति शर्मा ने विश्व क्रिकेट में इतिहास रच दिया है.

स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाली पहली स्पिनर बन गई. इससे पहले भारतीय दिग्गज खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने यह कारनामा किया था. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 355 विकेट दर्ज हैं. अब दीप्ति शर्मा इस मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं. दीप्ति शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 354 विकेट पूरे कर लिए हैं.

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दीप्ति शर्मा ने तोड़े ये रिकॉर्ड

पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लेने के साथ ही दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दीप्ति शर्मा विमेंस टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. इसी के साथ दीप्ति शर्मा ने थाईलैंड की थिपाचा पुट्टावोंग का रिकॉर्ड तोड़ा दिया था, जिन्होंने महिला टी20 इंटरनेशल में 165 विकेट चटकाए हैं.

दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लेने के साथ ही थिपाचा पुट्टावोंग को पीछे छोड़ दिया है. दीप्ति शर्मा के नाम विमेंस टी20 इंटरनेशनल में कुल 166 विकेट हो गए हैं. इतना ही नहीं, दीप्ति शर्मा भारत की तीसरी ऐसी भारतीय महिला गेंदबाज बन गईं हैं, जिन्होंने टी20 विश्व कप में 5 विकेट लिया है. इससे पहले रेणुका ठाकुर और प्रियंका रॉय ने यह कारनामा किया है.

WT20I में सबसे ज्यादा विकेट

  • 166- दीप्ति शर्मा
  • 165- थिपाचा पुट्टावोंग
  • 160- हेनरिएट इशिम्वे
  • 152- मेगन शट
  • 148- ओनिचा कामचोम्फु

कैसा रहा मुकाबला?

भारत बनाम पाकिस्तान मैच की बात करें, तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 170 रन बनाए. भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 66 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 17 गेंदों पर 34 रनों की आतिशी पारी खेली, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने पाकिस्तान को 171 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम 106 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई. पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए. उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया. इसके चलते भारत ने 64 रनों से मुकाबला जीत लिया.

Tags: Deepti SharmaIND VS PAK
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