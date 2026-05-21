दीपक चाहर ने ‘पर्ची सेलिब्रेशन’ का उड़ाया मजाक! विकेट लेने का बाद किया कुछ ऐसा, देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

Deepak Chahar Chit Celebration: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में नोट सेलिब्रेशन का ट्रेंड देखने को मिला है. कई युवा खिलाड़ियों ने शतक-अर्धशतक लगाने या विकेट लेने के बाद पर्ची निकालकर सेलिब्रेट किया. इस सेलिब्रेशन को लेकर कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने आलोचना भी की थी. अब मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के तेज गेंदबाज ने भी इस सेलिब्रेशन का सरेआम मजाक उड़ाया है. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के दौरान तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने सलामी बल्लेबाज फिन एलन को क्लीन बोल्ड कर दिया.

एलन का विकेट लेने के बाद दीपक चाहर ने जेब से फर्जी चिट निकाली. चाहर के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हवा में हाथ उठाकर एक्टिंग की. फैंस का कहना है कि इस तरह से दीपक चाहर ने उन युवाओं का मजाक उड़ाया है, जो पर्ची निकालकर सेलिब्रेट करते हैं. दीपक चाहर के सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

चाहर ने उड़ाया युवाओं का मजाक

केकेआर की ओर से फिन एलन और अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी कर रहे थे. दीपक चाहर (Deepak Chahar) अपना पहला ओवर डालते हैं, जिसकी आखिरी गेंद पर फिन एलन को बोल्ड कर देते हैं. इसके बाद दीपक चाहर फर्जी चिट निकालकर विकेट सेलिब्रेट करते हैं. बता दें कि आईपीएल में पर्ची सेलिब्रेशन खूब सुर्खियों में हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में इस सेलिब्रेशन की शुरुआत की थी. इसके बाद से कई युवा खिलाड़ी इसे कॉपी कर चुके हैं. आईपीएल 2026 में रघु शर्मा, उर्विल पटेल और आकाश सिंह जैसे खिलाड़ियों ने पर्ची सेलिब्रेशन किया.

केकेआर ने जीता मैच

मैच की बात करें, तो केकेआर ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया. इस मैच में मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाद दीपक चाहर ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिए. मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए थे. मुंबई की ओर से कॉर्बिन बॉश ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए. उनके अलावा हार्दिक पांड्या ने 26 और तिलक वर्मा ने 20 रनों का योगदान दिया था.

इससे केकेआर को सिर्फ 148 रनों का टारगेट मिला. इसके जवाब में उतरी केकेआर की टीम ने 18.5 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. केकेआर की ओर से मनीष पांडे ने 45 रन बनाए, जबकि रोवमैन पॉवेल ने 40 रनों की पारी खेली. इसके दम पर केकेआर ने 4 विकेट से मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी.