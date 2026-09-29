दीपक चाहर के 3 महंगे बैट चोरी, 1.5 लाख से ज्यादा थी कीमत, बोले- पीएम मोदी से शिकायत करूं या योगी…

भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर के साथ आगरा में एक अजीब घटना हुई है. उनके तीन महंगे क्रिकेट बैट चोरी हो गए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 1.5 लाख रुपये बताई जा रही है. मुंबई इंडियंस के इस ऑलराउंडर ने सोमवार 28 सितंबर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर इस घटना की जानकारी दी. उन्होंने चोर से अपने बैट वापस करने की अपील की और कहा कि अगर वह बल्ले लौटा देता है, तो वह उसे पैसे देने के लिए भी तैयार हैं.

दीपक चाहर ने वीडियो में बताया कि उनके तीन प्लेयर एडिशन बैट आगरा के एक प्रैक्टिस ग्राउंड से गायब हो गए हैं. उन्होंने अपने फैंस से पूछा कि इस मामले में उन्हें आगे क्या करना चाहिए. चाहर ने कहा कि अगर चोर इन बल्लों को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो उसे इनकी असली कीमत का अंदाजा भी नहीं होगा. उन्होंने चोर से अपील की कि वह किसी और को बेचने के बजाय उनके बैट वापस कर दे.

पीएम मोदी या सीएम योगी से शिकायत करेंगे दीपक चाहर?

दीपक चाहर ने अपने वीडियो में मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या उन्हें इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करनी चाहिए. उन्होंने पुलिस के पास जाने की बात भी कही. इसके साथ ही उन्होंने मजाक में कहा कि भगवान चोर को थोड़ी सद्बुद्धि दे, ताकि वह उनके बैट वापस कर दे. चाहर की इस अपील के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है.

गेंदबाजी के दौरान चोरी हुए बैट

दीपक चाहर के पिता लोकेन्द्र चाहर के मुताबिक यह घटना आगरा के अरटोनी स्थित चाहर-द्वार ग्राउंड पर हुई. दीपक वहां गेंदबाजी का अभ्यास कर रहे थे और उन्होंने अपना किट बैग मैदान पर छोड़ दिया था. जब वह बल्लेबाजी का अभ्यास करने के लिए वापस लौटे, तो उनके तीनों बैट गायब थे. आईपीएल 2026 में चाहर ने मुंबई इंडियंस के लिए 8 मैच खेले और 8 विकेट लिए. वह भारत के लिए 13 वनडे और 25 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने नाबाद 69 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.