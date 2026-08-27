Deeban Lingesh: पहली 3 गेंदों पर हैट्रिक! कौन हैं दीबन लिंगेश, जिनके कहर से TNPL 2026 में मचा कोहराम

Deeban Lingesh Hat Trick: क्या हो अगर कोई गेंदबाज मैच की पारी की पहली ही 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी कर ले. यह किसी चमत्कार से कम नहीं है. ऐसा ही कुछ तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) 2026 में देखने को मिला है. टूर्नामेंट के क्वालीफायर-2 में VIDA कोवई किंग्स के तेज गेंदबाज दीबन लिंगेश ने त्रिची ग्रैंड चोलस के खिलाफ पारी की पहली ही तीन गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को गोल्डन डक पर आउट कर दिया. वह इस TNPL 2026 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. दीबन लिंगेश ने अपनी घातक गेंदबाजी से त्रिची ग्रैंड के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. इसके चलते उनकी टीम को बड़ी जीत मिली.

दीबन लिंगेश ने कैसे किया ये कारनामा?

TNPL 2026 के क्वालीफायर-2 का यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में कोवई किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए. इसके जवाब में जब त्रिची ग्रैंड की टीम टारगेच चेज करने उतरी, तो दीबन लिंगेश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया. उन्होंने पहले ओवर की शुरुआत की और पहली 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया.

उन्होंने पहली गेंद पर त्रिची के ओपनर के. राजकुमार को जीरो पर आउट कर दिया. इसके बाद दूसरी गेंद पर त्रिची के तीसरे नंबर के बल्लेबाज श्याम सुंदर को फर्स्ट स्लिप में कैच कराकर पवेलियन भेज दिया. फिर तीसरी गेंद पर शानदार इन-स्विंगर गेंद से जगदीशन कौशिक को क्लीन बोल्ड कर दिया. इस तरह दीबन लिंगेश ने अपनी हैट्रिक पूरी कर. वह TNPL के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 8वें गेंदबाज बन गए हैं.

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कौन हैं दीबन लिंगेश?

26 साल के दीबन लिंगेश तमिलनाडु के राइट-आर्म पेस बॉलर हैं. उनका जन्म 25 फरवरी 2000 को हुआ था. दीबन लिंगेश ने TNPL में 3 अलग-अलग टीमों के लिए 14 मैच खेले हैं. उन्होंने साल 2018 और 2019 में नेल्लाई रॉयल किंग्स के लिए खेला. इसके बाद 2021 के सीजन में मदुरै पैंथर्स का प्रतिनिधित्व किया. फिर वे कोवई किंग्स में शामिल हो गए. साल 2026 में उन्होंने 5 साल बाद वापसी करते हुए 2026 में पांच साल बाद लीग में वापसी की.

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फाइनल में पहुंची लिंगेश की टीम

इस मुकाबले में दीबन लिंगेश की टीम ने 84 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. शाहरुख खान की कप्तानी वाली VIDA कोवई किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 183 रन बनाए. कोवई किंग्स के सलामी बल्लेबाज एस राधाकृष्णन ने 48 रन बनाए, जबकि सुरेश लोकेश्वर ने 66 रनों की पारी खेली. उनके अलावा कप्तान शाहरुख खान ने 18 गेंदों पर 34 रनों की आतिशी पारी खेली, जिससे कोवई किंग्स ने त्रिची ग्रैंड को 184 रनों का टारगेट दिया.

टारगेट का पीछा करने उतरी त्रिची की टीम सिर्फ 99 के स्कोर पर ढेर हो गई. त्रिची ने जीरो के स्कोर पर ही 3 विकेट गंवा दिए. टीम के कुल 5 खिलाड़ी गोल्डन डक पर आउट हुए. इसके चलते त्रिची को 84 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ ही कोवई किंग्स ने TNPL 2026 के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. अब 28 अगस्त को कोवई किंग्स और मदुरै पैंथर्स के बीच खिताबी जंग होगी.