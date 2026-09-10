‘हम BCCI से बात करेंगे, भीड़ कंट्रोल करने पर नजर रहेगी…’ IND vs AFG मैच पर क्या बोले DDCA सचिव?

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले पहले टी20 मुकाबले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण मैच की तारीख बदली जा सकती है. राजधानी में सम्मेलन के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जरूर अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैच को टालने की कोई बात नहीं है.

रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मैच कराने को लेकर चिंता जताई है. 11 से 13 सितंबर तक राजधानी में कई वीआईपी रूट बिजी रहने की उम्मीद है. हालांकि, डीडीसीए सचिव अशोक शर्मा ने साफ किया कि संघ को दिल्ली पुलिस की तरफ से मैच की तारीख बदलने को लेकर कोई सूचना नहीं मिली है. पुलिस की तरफ से केवल भीड़ को बेहतर तरीके से संभालने और स्टेडियम के गेट पहले खोलने जैसी सलाह दी गई है.

अशोक शर्मा ने क्या कहा?

अशोक शर्मा ने कहा, “हम बीसीसीआई के निर्देश के अनुसार काम करेंगे, लेकिन अभी तक हमें उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है”. अशोक शर्मा ने कहा कि यह मामला गृह मंत्रालय और बीसीसीआई के बीच है और डीडीसीए इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि मैच की तारीख करीब दो महीने पहले तय हो चुकी थी और भारतीय टीम ने मुकाबले के लिए प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया है.

ब्रिक्स सम्मेलन के बीच कैसे होगा मैच?

ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में होगा, जो अरुण जेटली स्टेडियम से करीब पांच किलोमीटर दूर है. दोनों जगहों के बीच महात्मा गांधी रोड का रास्ता पड़ता है. सम्मेलन के दौरान कई सड़कों पर पाबंदी और ट्रैफिक डायवर्जन की संभावना है. स्कूल और सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे. इस सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है और वह लॉजिस्टिक्स में अहम भूमिका निभाएगा. तीनों मैचों में 20 हजार से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है. भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं.