DC vs SRH: डेब्यू मैच में जीशान अंसारी का तूफान, बड़े-बड़े बल्लेबाज हुए ढेर!

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के रविवार को खेले गए पहले डबल हेडर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से मात दी। इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रनों पर सिमट गई। जवाब में दिल्ली की टीम ने 16 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया।

सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और उनके बल्लेबाज दिल्ली के गेंदबाजों के आगे संघर्ष करते नजर आए। हालांकि, कुछ खिलाड़ियों ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली की सधी हुई गेंदबाजी के आगे टीम 163 रन ही बना सकी।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को सलामी बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैक्गर्क और फाफ डु प्लेसिस ने बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी की और दिल्ली को जीत की ओर मजबूती से आगे बढ़ाया।

हैदराबाद के युवा स्पिनर जीशान अंसारी ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने 8वें ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत की और पहले ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। इसके बाद अपने दूसरे ओवर में उन्होंने दिल्ली के दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। फाफ डु प्लेसिस (50) को उन्होंने मिड विकेट पर कैच आउट कराया, जबकि जेक फ्रेजर-मैक्गर्क (38) को खुद कैच पकड़कर आउट किया।

A Dream Debut ✨

Zeeshan Ansari couldn't have asked for better wickets in his maiden #TATAIPL appearance 🧡

Scorecard ▶️ https://t.co/L4vEDKyVsb#DCvSRH | @SunRisers pic.twitter.com/WHKiLX30Uw

— IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2025