DC vs RR: करो या मरो की जंग… अरुण जेटली में भिड़ेंगे दिल्ली-राजस्थान, देखें पिच रिपोर्ट

DC vs RR Pitch Report: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ चुका है. आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में अब सिर्फ 10 मैच बाकी हैं. अभी भी कोई टीम ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है. प्लेऑफ में जाने के लिए 7 टीमों के बीच रेस जारी है. राजस्थान रॉयल्स की टीम भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. अब राजस्थान के पास 11 मैचों के बाद 12 प्वाइंट्स हैं. राजस्थान का अगला मैच 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाला है.

अगर राजस्थान इस मैच में जीत हासिल करती है, तो प्लेऑफ के करीब पहुंच जाएगी. राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) का मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम होने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिल्ली की पिच क्या असर दिखाएगी?

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर बल्लेबाजों को खूब मदद मिलती है, लेकिन गेंदबाजों के पास भी अपनी काबिलियत दिखाने का मौका होता है. आईपीएल 2026 में अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर अलग-अलग तरह के मुकाबले देखने को मिले हैं. एक मैच में पंजाब किंग्स ने दिल्ली के खिलाफ 265 का टारगेट चेज कर लिया था. वहीं, एक मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली को 75 के स्कोर पर ही ढेर कर दिया था. ऐसे में राजस्थान और दिल्ली के बीच रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस मैदान की बाउंड्री काफी छोटी है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान होता है.

प्लेऑफ की रेस में दोनों टीमें

राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स दोनों ही आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं. दिल्ली के पास 12 मैचों के बाद सिर्फ 10 प्वाइंट्स हैं, जबकि राजस्थान के पास 11 मैचों के बाद 12 प्वाइंट्स हैं. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की स्थिति थोड़ी बेहतर है. आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मैच होगा. अगर दिल्ली कैपिटल्स इस मैत में हारती है, तो उसका प्लेऑफ का सपना खत्म हो जाएगा. वहीं, अगर राजस्थान रॉयल्स को हार मिलती है, तो भी उनके पास 2 मैच बचेंगे, जिन्हें जीतकर वे प्लेऑफ में जा सकते हैं.

राजस्थान-दिल्ली का हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों पर नजर डालें, तो दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी दिखाई देता है. दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 31 मैच खेले गए हैं. इनमें से 16 मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 15 मैच अपने नाम किए हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी.