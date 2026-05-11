Home > क्रिकेट > Who is Madhav Tiwari: बुमराह ने किया था बोल्ड, अब दिल्ली ने फिर जताया भरोसा; कौन हैं रफ्तार के सौदागर माधव तिवारी?

Who is Madhav Tiwari: बुमराह ने किया था बोल्ड, अब दिल्ली ने फिर जताया भरोसा; कौन हैं रफ्तार के सौदागर माधव तिवारी?

Who is Madhav Tiwari: आईपीएल 2026 में पंजाब के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने चली बड़ी चाल, अक्षर पटेल ने प्लेइंग-11 में किए 5 बड़े बदलाव. जानें कौन हैं युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी जिन्हें मिला मौका.

By: Shivani Singh | Published: May 11, 2026 8:29:19 PM IST

Who is Madhav Tiwari: बुमराह ने किया था बोल्ड, अब दिल्ली ने फिर जताया भरोसा; कौन हैं रफ्तार के सौदागर माधव तिवारी?


Who is Madhav Tiwari: आईपीएल 2026 के एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ अपनी प्लेइंग इलेवन में बड़ा फेरबदल किया है. धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. अपनी टीम में एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 5 बदलाव करते हुए अक्षर ने साफ कर दिया कि दिल्ली अब आर-पार के मूड में है.

टॉस पर क्या बोले कप्तान?

टॉस जीतने के बाद अक्षर पटेल ने कहा, ‘हम पहले गेंदबाजी करेंगे. किस्मत हमारा साथ दे रही है कि हम टॉस जीत रहे हैं, लेकिन मैदान पर हम वो बड़े मौके नहीं भुना पा रहे हैं. सच कहूं तो हमने उतना बुरा क्रिकेट नहीं खेला है, बस नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे. आज हम बिना किसी डर के अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे. विकेट फ्रेश है नई गेंद से मदद मिल सकती है, इसलिए हम चाहते हैं कि पंजाब पहले बल्लेबाजी करे.’

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दूसरी ओर, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने सिर्फ एक बदलाव किया है. लॉकी फर्ग्यूसन को हल्की चोट की वजह से बाहर बैठना पड़ा है और उनकी जगह बेन ड्वारशुइस को टीम में शामिल किया गया है. पंजाब इस समय अंक तालिका में चौथे स्थान पर है और आज की जीत उन्हें टॉप पर पहुंचा सकती है.

कौन हैं माधव तिवारी? (Who is Madhav Tiwari)

दिल्ली कैपिटल्स ने जिस युवा खिलाड़ी पर भरोसा जताया है, वह हैं मध्य प्रदेश के माधव तिवारी. आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें

2003 में जन्मे माधव एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं. उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 2025 की नीलामी में 40 लाख रुपये में खरीदा था. माधव ने अपना डेब्यू 2025 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ किया था. हालांकि वह मैच उनके लिए काफी कठिन रहा. जसप्रीत बुमराह ने उन्हें मात्र 3 रन पर बोल्ड कर दिया था और उन्हें गेंदबाजी का मौका भी नहीं मिला. माधव मध्य प्रदेश की U-19 और U-23 टीमों का हिस्सा रहे हैं. सीके नायडू ट्रॉफी (2024-25) में उन्होंने मुंबई के खिलाफ मुश्किल वक्त में 83 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को हार से बचाया था. वह अपनी रॉ पेस (तेज रफ्तार) और निचले क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में वह भोपाल लेपर्ड्स के लिए भी खेल चुके हैं.

मैच का समीकरण

दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल अंक तालिका में आठवें नंबर पर है. प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए उनके लिए यह मैच करो या मरो जैसा है. वहीं, पंजाब किंग्स अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा करना चाहेगी.

Tags: IPL 2026
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