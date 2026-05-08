DC vs KKR weather Forecast: चौकों-छक्कों की आंधी या बारिश का कहर? दिल्ली की पिच पर बढी टेंशन; मौसम बिगाड सकता है खेल

DC vs KKR weather Forecast: दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज 8 मई, शुक्रवार को आईपीएल 2026 का 51वां मैच खेला जाने वाला है. दोनों के बीच यह मुकाबला राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाता है. डीसी वर्सेस केकेआर का मैच 7:30 बजे शुरू होगा. प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है. आज कोलकाता हारती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें मुंबई और लखनऊ की तरह खत्म हो जाएगी. वहीं दिल्ली का भी यहीं हाल है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

आज रात होने वाले DC बनाम KKR मैच के लिए दिल्ली का मौसम गर्म और साफ रहने की उम्मीद है; मैच के दौरान बारिश होने की संभावना लगभग न के बराबर है. अभी मौसम धूप वाला है, तापमान 31°C और आर्द्रता 46% है. जैसे ही मैच शुरू होगा, तापमान 32°C से 34°C के बीच रहेगा, और मैच खत्म होते-होते यह थोड़ा कम होकर लगभग 28°C हो जाएगा.

DC vs KKR के मुकाबले

दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल के इतिहास में कुल 35 मुकाबले हो चुके हैं. केकेआर ने 19 और दिल्ली ने 15 मैच में जीत हासिल की है. हालांकि, एक मुकाबले का नतीजा नहीं निकल पाया था. पिछले चार मुकाबलों की बात करें तो कोलकाता ने दिल्ली को तीन बार हाराया है.

कैसी रहेगी दिल्ली का पिच?

अरुण जेटली स्टेडियम में आज रात होने वाला DC बनाम KKR मैच एक बैटिंग-फ्रेंडली, सपाट पिच पर खेले जाने की उम्मीद है, ठीक वैसी ही पिच जैसी इस सीजन की शुरुआत में थी, जब दिल्ली ने 264 रन बनाए थे. हालांकि, पारंपरिक रूप से यह छोटी बाउंड्रीज के साथ बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है, लेकिन इस मैदान पर हाल के मैचों में गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती दिखी है. खासकर मैच की शुरुआत में सीमर्स को और जैसे-जैसे पिच धीमी होती जाती है, स्पिनर्स को.

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डीसी बनाम केकेआर: टीम भविष्यवाणी

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, करुण नायर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (सी), आशुतोष शर्मा, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन, लुंगी एनगिडी

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोडा, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी

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