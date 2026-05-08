DC vs KKR playing XI: प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव! क्या अभिषेक पोरेल की होगी एंट्री? जानें दोनों टीमों के संभावित ग्यारह

DC vs KKR predicted playing XI: आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है और शुक्रवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक बेहद अहम मुकाबला होने जा रहा है. यहां दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा. दोनों ही टीमों के लिए यह मैच ‘करो या मरो’ जैसा है, क्योंकि हार का मतलब प्लेऑफ की उम्मीदों का लगभग खत्म होना होगा.

DC: खराब फॉर्म से वापसी की चुनौती

दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह सीजन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. अच्छी शुरुआत के बाद टीम अपनी लय भटक गई और पिछले आठ मैचों में से छह में उसे हार का सामना करना पड़ा है. फिलहाल टीम पॉइंट्स टेबल में काफी नीचे खिसक गई है.

बल्लेबाजी में केएल राहुल अकेले संघर्ष करते दिख रहे हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों से उन्हें वो साथ नहीं मिल पा रहा जिसकी जरूरत है. कप्तान अक्षर पटेल का बल्ला और गेंद भी इस सीजन में अब तक वो कमाल नहीं दिखा पाए हैं जिसकी उनसे उम्मीद थी. टीम मैनेजमेंट अब टॉप ऑर्डर को मजबूत करने के लिए अभिषेक पोरेल को मौका देने पर विचार कर सकता है.

KKR: जीत की हैट्रिक के बाद बुलंद हैं हौसले

दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खराब शुरुआत के बाद जबरदस्त वापसी की है. पिछले लगातार तीन मैच जीतकर टीम ने प्लेऑफ की अपनी धुंधली उम्मीदों को जिंदा रखा है. हालांकि, ओपनिंग जोड़ी अभी भी टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि केकेआर एक बार फिर अजिंक्य रहाणे और फिन एलन की जोड़ी पर ही भरोसा जताएगी.

संभावित प्लेइंग इलेवन (Predicted XI)

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पाथुम निसांका, नीतीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल/विपराज निगम, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती

मैच का रुख

दोनों टीमों के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है, इसलिए मुकाबला बेहद कांटे का होने की उम्मीद है. दिल्ली जहां अपने गेंदबाजों और केएल राहुल की फॉर्म पर भरोसा करेगी, वहीं कोलकाता अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए प्लेऑफ की ओर एक और कदम बढ़ाना चाहेगी. मुकाबला दिल्ली के घरेलू मैदान पर है, तो देखना होगा कि क्या ‘होम एडवांटेज’ दिल्ली की किस्मत बदल पाता है या नहीं.