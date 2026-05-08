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DC vs KKR Live Streaming: दिल्ली के लिए ‘करो या मरो’ की जंग, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मुकाबला

DC vs KKR Live Streaming: आज दिल्ली और कोलकाता के बीच रोमांचक जंग! क्या दिल्ली अपने घर में केकेआर को मात दे पाएगी? जानें कब, कहां और कैसे देखें इस मैच का लाइव एक्शन.

By: Shivani Singh | Published: May 8, 2026 4:25:06 PM IST

DC vs KKR Live Streaming: दिल्ली के लिए ‘करो या मरो’ की जंग, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मुकाबला


IPL 2026, Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के 50वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला यह मैच अक्षर पटेल की अगुवाई वाली DC के लिए बेहद अहम है. अगर आज दिल्ली जीतती है तो वह 10 अंकों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की बराबरी कर लेगी और प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी.

हालांकि, दिल्ली के लिए यह राह इतनी आसान नहीं होने वाली. रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो साल 2023 के बाद से दिल्ली की टीम आईपीएल में कोलकाता को हराने में नाकाम रही है. आज दिल्ली इस शर्मनाक रिकॉर्ड को तोड़कर अपनी किस्मत बदलना चाहेगी. फिलहाल पॉइंट्स टेबल में केकेआर की टीम दिल्ली से सिर्फ एक अंक पीछे है. उनके खाते में 3 जीत और पंजाब किंग्स के खिलाफ एक रद्द मैच के अंक शामिल हैं.

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हेड-टू-हेड आंकड़े: किसका पलड़ा भारी?

आईपीएल इतिहास में अब तक दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. कुल मुकाबलों में केकेआर का पलड़ा थोड़ा भारी है. कोलकाता ने 19 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि दिल्ली को 15 मैचों में सफलता मिली है. वहीं, अगर दिल्ली के इस मैदान की बात करें, तो यहाँ भी केकेआर ने 6 और दिल्ली ने 5 मैच जीते हैं.

कब होगा मैच?

दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यह मुकाबला आज, शुक्रवार (8 मई) को खेला जाएगा.

कहां होगा मुकाबला?

यह मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित होगा.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे होगी, जबकि टॉस शाम 7:00 बजे होगा.

टीवी पर कहां देखें लाइव?

भारत में आप स्टार स्पोर्ट्स (Star Sports) नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.

ऑनलाइन कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग?

इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप ‘जियोहॉटस्टार’ (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

Tags: IPL 2026
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