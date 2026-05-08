DC vs KKR Head to Head: दिल्ली के मैदान पर आज ‘महामुकाबला’, आंकड़ों में केकेआर भारी या दिल्ली करेगी पलटवार?

IPL 2026 के 51वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मैच 8 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि इस सीजन में अब तक दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और दोनों के लिए यह सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है.

अंक तालिका का हाल

पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स इस समय सातवें पायदान पर है. दिल्ली ने अब तक 10 मैच खेले हैं, जिनमें से उसे 4 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है. 8 अंकों के साथ दिल्ली अभी प्लेऑफ की रेस से बाहर तो नहीं हुई है, लेकिन आगे की राह उसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है.

वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत भी कुछ वैसी ही है. केकेआर टेबल में दिल्ली से ठीक नीचे है. टीम ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें 3 में जीत और 5 में हार मिली है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा. आज के मैच में कोलकाता की कोशिश होगी कि वह दिल्ली को हराकर सीजन की अपनी चौथी जीत दर्ज करे.

कौन किस पर भारी?

अगर दोनों टीमों के पुराने रिकॉर्ड्स को देखें, तो आईपीएल के इतिहास में दिल्ली और कोलकाता के बीच अब तक कुल 34 मुकाबले हुए हैं. इन आंकड़ों में पलड़ा केकेआर का थोड़ा भारी नजर आता है. 34 में से 19 बार कोलकाता ने बाजी मारी है, जबकि दिल्ली को 15 मैचों में जीत मिली है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

दिल्ली कैपिटल्स: नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिज़वी, टी नटराजन, त्रिपुरान विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, आकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजरबानी