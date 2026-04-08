DC vs GT के लिए कैसे बुक करें टिकट, इस चीज के बिना नहीं होगी एंट्री, जानें स्टेप-बॉय स्टेप तरीका

DC vs GT Tickets Online 2026: आज 8 अप्रैल को आईपीएल 2026 दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम गुजरात टाइटन्स (GT) का मैच होने वाला है. ऐसे में अगर आप मैच की टिकट खरीदने की सोच रहे हैं और आपको पता नहीं है तो आइए हम आपको बताते हैं कि अरुण जेटली स्टेडियम की टिकट कैसे खरीदें. इन मैचों की टिकट कीमत ₹700 से लेकर ₹2300 तक होती है. टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Paytm Insider, BookMyShow, और District by Zomato ऐप के माध्यम से खरीदी जा सकती है.

ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें

अगर आप आज के मैच के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं, तो इसे ऑनलाइन करना सबसे तेज और सुविधाजनक तरीका है.

1. ऐप या वेबसाइट पर “Delhi Capitals” या “अरुण जेटली स्टेडियम” के मैच खोजें.

2. आज के मैच को चुनें.

3. उपलब्ध सीटिंग कैटेगरी में से अपनी पसंद की सीट चुनें.

4. क्रेडिट/डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से भुगतान पूरा करें.

5. भुगतान के बाद आपको ईमेल या SMS के माध्यम से QR कोड मिलेगा, जिसे मैच के दिन एंट्री के लिए दिखाना होगा.

ऑफलाइन टिकट बुकिंग

कुछ मामलों में स्टेडियम के आधिकारिक टिकट काउंटर से भी टिकट खरीदी जा सकती है. हालांकि, ऑनलाइन बुकिंग तेज और सुविधाजनक होती है.

टिकट की कीमत

कीमत: मैच और सीट कैटेगरी के अनुसार टिकट की कीमत ₹700–₹2300 तक होती है.

जरूरी टिप्स: स्टेडियम में एंट्री के लिए QR कोड दिखाना जरूरी है.

स्थान: अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली.

ताजा जानकारी और मैच से जुड़े अपडेट के लिए आधिकारिक IPL वेबसाइट या दिल्ली कैपिटल्स के सोशल मीडिया चैनल को चेक करना हमेशा सही रहेगा.

