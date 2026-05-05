DC vs CSK Live Streaming: दिल्ली और चेन्नई की होगी आज भिड़ंत, जानें कहां पर होगा लाइव स्ट्रीमिंग

DC vs CSK Live Streaming: IPL 2026 प्लेऑफ़ की दौड़ तेज़ होती जा रही है, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) दोनों ही जीत के लिए बेताब होंगी. CSK को अपने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के फ़ॉर्म में लौटने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है.

उन्हें अपने कप्तान से एक और दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जिन्हें दूसरों से भी, खासकर अपने ओपनिंग पार्टनर संजू सैमसन से, सहयोग की ज़रूरत होगी. इस बीच, MS धोनी, जिन्होंने इस सीज़न में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, फ़िटनेस की समस्या के कारण अभी भी उपलब्ध नहीं हैं.

दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पर छठे (CSK) और सातवें (DC) स्थान पर हैं, और पाँच मैच बाकी होने के कारण, दोनों ही टीमों के पास अब किसी भी ग़लती की कोई गुंजाइश नहीं है. यहाँ दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, IPL 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी जानकारी दी गई है:

मैच कब है?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, IPL 2026 मैच मंगलवार (5 मई) को खेला जाएगा.

मैच किस समय शुरू होगा?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, IPL 2026 मैच भारतीय समयानुसार (IST) शाम 7:30 बजे शुरू होगा. इसके लिए टॉस निर्धारित समय से आधे घंटे पहले होगा.

मैच कहाँ खेला जा रहा है?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, IPL 2026 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

मैच का प्रसारण कहां होगा?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, IPL 2026 मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखे?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, IPL 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी.

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