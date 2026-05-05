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DC vs CSK head to head: हेड-टू-हेड आंकड़े, पिच रिपोर्ट और वो रिकॉर्ड जो दिल्ली की बढ़ा रहे हैं टेंशन

DC vs CSK head to head: आईपीएल 2026 में दिल्ली और चेन्नई की साख दांव पर है. क्या दिल्ली अपने घर में CSK का दबदबा खत्म कर पाएगी? जानिए दोनों टीमों के हेड-टू-हेड आंकड़े और रोमांचक रिकॉर्ड्स.

By: Shivani Singh | Published: May 5, 2026 5:42:17 PM IST

DC vs CSK head to head: हेड-टू-हेड आंकड़े, पिच रिपोर्ट और वो रिकॉर्ड जो दिल्ली की बढ़ा रहे हैं टेंशन


DC vs CSK head to head: जैसे-जैसे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मिड-टेबल की जंग तेज हो रही है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) दोनों ही अंक तालिका में बराबरी पर हैं, लेकिन जब बात इनके Head-to-Head की आती है, तो कहानी एकतरफा नजर आती है एक ऐसी कहानी जिसे दिल्ली आज भी बदलने की कोशिश कर रही है. 9 मैचों में 4 जीत के साथ दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी हैं. ऐसे में ये आंकड़े न केवल पिछले दबदबे की गवाही देते हैं, बल्कि उन पैटर्न की ओर भी इशारा करते हैं जो आज के मैच का रुख मोड़ सकते हैं.

DC vs CSK: क्या कहते हैं ऐतिहासिक आंकड़े?

IPL के इतिहास में अब तक हुई 32 भिड़ंतों में चेन्नई का पलड़ा हमेशा भारी रहा है.

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  • कुल मुकाबले: 32
  • चेन्नई की जीत: 20
  • दिल्ली की जीत: 12

यह फासला किसी उतार-चढ़ाव का नतीजा नहीं, बल्कि चेन्नई के लंबे समय तक चले दबदबे का प्रतीक है. हालांकि दिल्ली ने पिछले कुछ सीजन में अपने खेल में सुधार किया है, लेकिन यह ऐतिहासिक बढ़त आज भी इस मुकाबले के माहौल पर हावी रहती है. हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के अपने घर, अरुण जेटली स्टेडियम में यह असंतुलन और भी ज्यादा गहरा हो जाता है. चेन्नई ने यहाँ खेले गए 8 मैचों में से 6 में जीत दर्ज की है. दिल्ली के लिए उसका अपना मैदान कभी ‘होम एडवांटेज’ जैसा नहीं रहा.

बराबरी की बढ़ती उम्मीद

भले ही रिकॉर्ड्स चेन्नई के पक्ष में हों, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों ने इस जंग को रोमांचक बना दिया है. इस सीजन के पहले मैच में चेन्नई ने 23 रनों से जीत जरूर दर्ज की थी, लेकिन 2024 और 2025 में दिल्ली ने लगातार जीत हासिल कर चेन्नई के दबदबे को चुनौती दी थी. यह इस बात का संकेत है कि अब यह मुकाबला एकतरफा नहीं रहा.

क्या बदलेगा इतिहास?

दिल्ली के लिए यह चुनौती सिर्फ 2 अंकों की नहीं है, बल्कि उस इतिहास से लड़ने की है जो उनके खिलाफ खड़ा है. वहीं चेन्नई के लिए ये आंकड़े सुकून तो देते हैं, लेकिन जीत की गारंटी नहीं. IPL 2026 के इस पड़ाव पर, जहाँ दोनों टीमें प्लेऑफ की रेस में बनी रहने के लिए छटपटा रही हैं, वहाँ पुराना रिकॉर्ड सिर्फ एक संदर्भ दे सकता है, फैसला नहीं. क्योंकि मैदान पर जब गेंद और बल्ले की जंग होगी, तो इतिहास सिर्फ जानकारी देगा, फैसला तो उस दिन का खेल ही करेगा.

Tags: IPL 2026
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